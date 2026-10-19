Province, Bucci: «Condivisibile ridare funzioni, ma servono risorse e personale»

«Sarà una cosa che dovremo gestire sul tavolo, punto dopo punto», ha spiegato, sottolineando che la priorità è evitare che le Province continuino a essere penalizzate dopo i cambiamenti che ne hanno ridimensionato il ruolo negli ultimi anni

Imperia. Ridare centralità alle Province, restituendo loro funzioni e competenze, ma garantendo anche le risorse economiche e il personale necessari per esercitarle. È la posizione del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, intervistato dai cronisti presenti a margine della 39ª assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), in corso al teatro Cavour di Imperia, dove oltre 400 amministratori e rappresentanti istituzionali si confrontano sul futuro degli enti provinciali e sulla necessità di rivederne ruolo e competenze.

Rispondendo a una domanda sulla richiesta delle Province di recuperare funzioni oggi in capo alle Regioni e di svolgere anche un ruolo di coordinamento e supporto nei confronti dei piccoli Comuni, Bucci ha dichiarato: «Penso che sia una richiesta assolutamente accettabile e condivisibile, tenendo presente che molte volte, quando si delega, poi bisogna dare anche le risorse e le persone e talvolta non ci sono risorse e persone per ogni provincia».

Per il governatore ligure, la ridefinizione delle competenze dovrà essere affrontata valutando concretamente le possibilità operative dei singoli enti. «Sarà una cosa che dovremo gestire sul tavolo, punto dopo punto», ha spiegato, sottolineando che la priorità è evitare che le Province continuino a essere penalizzate dopo i cambiamenti che ne hanno ridimensionato il ruolo negli ultimi anni.

Bucci ha richiamato anche la propria esperienza amministrativa alla guida della Città metropolitana di Genova, incarico ricoperto per otto anni prima della presidenza della Regione. «Io ho fatto il sindaco della Città metropolitana, che è praticamente la Provincia, e vi assicuro che talvolta è molto difficile», ha raccontato.

A titolo di esempio, il presidente della Regione ha citato le difficoltà legate al funzionamento dell’ente e alla partecipazione degli amministratori alle attività istituzionali. «Pensate soltanto che i consiglieri della Città metropolitana non possono nemmeno ricevere il rimborso spese quando vengono a Genova, a parte tutti gli altri Comuni dell’entroterra», ha affermato.

Tra i nodi da affrontare, secondo Bucci, c’è anche quello della rappresentanza democratica. «Queste sono cose che vanno assolutamente riformate e messe a posto», ha detto, riferendosi alle criticità del sistema attuale e al fatto che i rappresentanti delle Città metropolitane e delle Province non siano eletti direttamente dai cittadini.

Il tema delle competenze si intreccia inevitabilmente con quello delle risorse economiche. Per Bucci, infatti, il trasferimento di nuove funzioni non può tradursi semplicemente in uno spostamento di fondi da un livello istituzionale all’altro, senza un incremento delle disponibilità complessive.

«Se tu sposti una delega e sposti i fondi, in realtà non contribuisci ad aumentare i fondi, perché ci metti più lavoro da fare», ha osservato il governatore, evidenziando la necessità di prevedere un rafforzamento dei finanziamenti destinati agli enti locali. «Bisogna fare in modo che ci sia una crescita dei fondi nazionali», ha aggiunto.

La riforma delle Province, nella visione di Bucci, deve quindi tenere insieme il riordino istituzionale, la disponibilità di risorse adeguate e la capacità degli enti di rispondere alle esigenze delle comunità, soprattutto nei territori più piccoli e nelle aree dell’entroterra.