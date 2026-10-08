Protesta al Liceo Cassini, i collettivi “Papavero rosso” e “Spiraglio imperiese” contro gli insulti razzisti

Sanremo. Fumogeni e megafoni accesi questa mattina davanti ai cancelli del Liceo Cassini di Sanremo. I collettivi studenteschi “Papavero Rosso” e “Spiraglio Imperiese” hanno messo in atto un rumoroso presidio di protesta per ribadire la propria ferma posizione contro il fascismo e ogni forma di discriminazione all’interno degli istituti scolastici.

A far scattare la mobilitazione è stato lo strascico di polemiche legato a un episodio verificatosi la scorsa primavera. Nel mese di aprile, infatti, la scuola sanremese era finita al centro di una bufera mediatica e politica in seguito all’uscita di insulti a sfondo razzista pronunciati all’interno di una chat. In quell’occasione, a un’alunna era stato rivolto l’epiteto “magrebina di m…”, un’offesa attribuita a un rappresentante degli studenti vicino ad ambienti di Fratelli d’Italia.

«Noi siamo qui questa mattina per esprimere il nostro rifiuto del fascismo all’interno delle scuole.», ha spiegato uno dei ragazzi, «Un nostro compagno è recentemente stato picchiato in piazza Colombo da uno studente del Cassini. E un “conoscente” dell’aggressore è anche candidato come rappresentante d’istituto. E l’anno scorso, ricoprendo questo stesso ruolo, ha rivolto insulti razzisti a una ragazza dandole della “magrebina di m…”. Oggi noi siamo qui per rivendicare il fatto che la scuola rifiuti il fascismo, perché le istituzioni non possono essere oggetto di queste cose, né qui né da altre parti. Noi, quindi, rivendichiamo l’antifascismo e l’antirazzismo: non possiamo accettare che qualcuno sia fascista, razzista, xenofobo oppure omofobo all’interno delle nostre scuole.»

Poco prima del suono della campanella, tra una bandiera sventolata e nebbia colorata dei fumogeni, i giovani dei due collettivi hanno esposto uno striscione dal messaggio inequivocabile: “Fuori i fascisti dalle scuole.” Negli interventi scanditi al megafono, la protesta si è trasformata in un coro unanime che ha accompagnato l’ingresso degli studenti: «Siamo tutte/i antifasciste/i», «Fuori i fasci dalle scuole», fino agli slogan storici «Mio nonno partigiano me l’ha insegnato, la resistenza non è un reato» e «Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 occupazioni».

Nel corso della manifestazione, i portavoce della protesta hanno sottolineato come episodi del genere non possano essere derubricati a semplici bravate: «Non possiamo tollerare che nelle nostre scuole trovino spazio la xenofobia e l’odio razziale. Le scuole devono rimanere dei luoghi sicuri, antifascisti, e inclusivi per tutti. Noi siamo qui per dare voce a chi non ci sta a farsi rappresentare da un razzista. Se qualcuno ha a cuore questo scuola e i valori che stiamo rappresentando, si unisca alla nostra protesta».