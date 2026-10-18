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Promozione A, la Virtus Sanremese cade ad Alassio dopo un anno e mezzo di imbattibilità
Il Baia Alassio Auxilium si impone 2-1 nella quinta giornata di campionato. I matuziani scivolano al secondo posto, il Finale conquista la vetta solitaria
Sanremo. Prima battuta d’arresto stagionale per la Virtus Sanremese, sconfitta 2-1 sul campo del Baia Alassio Auxilium nella quinta giornata del campionato di Promozione Liguria, girone A. Dopo un anno e mezzo senza perdere, la formazione matuziana interrompe la propria serie positiva al termine di una sfida combattuta, decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, la gara si sblocca al 2′ della seconda frazione, quando Castagna approfitta di un’indecisione della difesa ospite, rimasta ferma a reclamare una posizione di fuorigioco, e porta in vantaggio i padroni di casa.
La panchina sanremese corre ai ripari inserendo Pellicanò al posto di Miceli al 52′, poi al 65′ arrivano altri due cambi: Cosenza rileva Turrini e Camerino prende il posto di Martelli. È proprio quest’ultimo a firmare il momentaneo 1-1, concretizzando il pressing offensivo e la mole di gioco prodotta dalla Virtus.
Attorno alla mezz’ora della ripresa, però, il Baia Alassio torna avanti. Complici un calo di energie dopo il forcing e una disattenzione nella lettura della manovra avversaria, i padroni di casa trovano il varco per segnare il definitivo 2-1.
Nel finale entra anche Schillaci per El Kamli al 35′, mentre Virga rimedia un’ammonizione al 45′. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Con questo successo il Baia Alassio conquista tre punti, mentre la Virtus Sanremese incassa la prima sconfitta in campionato e scivola al secondo posto in classifica. Ne approfitta il Finale che, grazie alla vittoria ottenuta nel proprio incontro, si porta da solo in vetta alla graduatoria.
Formazione Virtus Sanremese: Brizio (portiere), Martelli, Gonella, Bregliano, Virga, Taddei (capitano), El Kamli, Turrini, Gagliardi, Alvarez Barreto.
A disposizione: Gonzalez (portiere), Ferrante, Castaldo, Ben Mzaker, Miceli, Cosenza, Schillaci, Pellicanò, Camerino.
Staff tecnico e dirigenziale: allenatore Fiuzzi, vice Teti, preparatore dei portieri Siffredi, dirigente accompagnatore Sartori.