Principio d’incendio in un’abitazione a Soldano

Soldano. Intervento dei soccorritori nella mattinata di oggi a Soldano per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 9.20. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero interessato un materasso presente all’interno della casa, che verserebbe in condizioni precarie e presenterebbe diverse criticità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati insieme a un mezzo di soccorso della Croce Azzurra di Vallecrosia. La situazione sarebbe stata rapidamente riportata sotto controllo. Durante l’intervento sarebbero stati inoltre trovati alcuni cani presenti nell’abitazione in cattive condizioni. Per loro è previsto l’affidamento alle Ambulanze Veterinarie, che si occuperanno della presa in carico e delle necessarie verifiche sul loro stato di salute.