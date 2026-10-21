Premio Tenco, all’Ariston l’omaggio a Franco Battiato e l’appello di don Ciotti ai giovani

Stefano Senardi, Carmen Consoli e Carlo Guaitoli hanno guidato i ragazzi attraverso ricordi, musica, e riflessioni ad alto tasso emotivo

Sanremo. È entrata ufficialmente nel vivo in città la settimana dedicata alla nuova edizione del Premio Tenco, la storica rassegna che celebra la grande canzone d’autore. A inaugurare l’atmosfera del festival è stata la speciale mattinata trascorsa nella cornice del teatro Ariston, le cui porte si sono aperte per accogliere centinaia di studenti degli istituti del territorio. Al centro dell’incontro, una masterclass intensa e profonda dedicata a esplorare la figura, la poetica e l’eredità artistica di Franco Battiato. L’iniziativa ha saputo coinvolgere i ragazzi in un viaggio suggestivo tra musica, spiritualità e impegno civile, guidati da un parterre d’eccezione capace di intrecciare memorie personali, sensibilità artistica, e passione educativa. A condurre i giovani dentro l’eclettico universo del maestro siciliano sono state le voci di quattro ospiti, ciascuno portatore di uno sguardo unico e complementare.

A raccontare la dimensione sociale e l’impatto formativo della musica, nella prima parte dell’incontro, è stato Gennaro De Rosa, percussionista, operatore culturale e anima del progetto “Musica contro le mafie”, da sempre in prima linea nell’utilizzare le note come strumento di riscatto e legalità per le nuove generazioni. Sul palco ha portato la sua testimonianza anche Rossana De Pace, cantautrice pugliese tra le più apprezzate della nuova scena italiana, capace, con la sua scrittura intima ed evocativa, di mostrare ai ragazzi come la canzone d’autore sappia essere ancora oggi un linguaggio vivo e necessario.

Non poteva mancare, a seguire, il contributo di Stefano Senardi, discografico imperiese, e tra i più importanti produttori della storia della musica italiana, da sempre legato a doppio filo al Tenco. Senardi, che con Battiato ha condiviso un lungo e profondo sodalizio umano e professionale, ha regalato agli studenti aneddoti preziosi e una chiave di lettura intima sul modo di fare arte del cantautore.



A chiudere e impreziosire il quadro è stato l’intervento toccante di don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele” e coordinatore di “Libera.” Il sacerdote ha richiamato l’attenzione dei giovani sull’importanza dell’etica, della memoria e della ricerca interiore, ricordando come la cultura e l’opera di artisti come Battiato, ma anche Guccini, De André, e tanti altri cantautori, rappresentino bussole fondamentali per orientarsi nella società contemporanea.



«La musica può tracciare la nostra storia, e può portare un grande contributo alla nostra società.» ha spiegato don Ciotti, «Io credo che ci sia bisogno di investire sui giovani, motivo per il quale io credo che bisogna “cambiare musica”, per utilizzare un giro di parole. Bisogna incontrare i giovani, ascoltarli, creare nuovi percorsi, e cogliere i loro limiti. Dobbiamo cogliere il perché di questo periodo di disagi, di violenze, e di malcontento. E noi più grandi dobbiamo riuscire a trasformare questo coro rabbioso in note armoniose. Dobbiamo dare un nuovo ritmo al cambiamento: servono riforme strutturali per diminuire le disuguaglianze.»

Nella seconda parte della mattinata, la masterclass è entrata ulteriormente nel vivo grazie all’ingresso in scena di altri due protagonisti della musica italiana: Carmen Consoli e Carlo Guaitoli. La cantautrice catanese, una delle voci più inconfondibili della canzone d’autore, capace di fondere sonorità rock, tradizione mediterranea e poesia, ha condiviso il profondo legame con Battiato, accomunata a lui dalle origini siciliane e da un approccio artistico libero e anticonformista.

Al suo fianco, Carlo Guaitoli, pianista, compositore e direttore d’orchestra, ha portato un ricordo diretto e prezioso, avendo vissuto per lunghi anni al fianco di Battiato come suo principale collaboratore musicale, curatore delle partiture, e compagno di palco nei concerti di tutto il mondo.