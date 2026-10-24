Premio Tenco 2026: una seconda serata tra imprevisti tecnici e nuove generazioni

Sanremo. Una serata condizionata da interruzioni e problemi tecnici, ma caratterizzata dalla volontà di dare spazio ai nuovi protagonisti della musica d’autore. Dalle esibizioni dei giovani artisti al Premio alla carriera a Paola Turci, fino al finale con Manuel Agnelli e gli Afterhours, il Premio Tenco ha alternato momenti difficili e passaggi di grande intensità.

I problemi tecnici hanno condizionato soprattutto la prima parte della seconda serata andata in scena al teatro Ariston. Eppure, al di là degli inconvenienti, è emersa una questione centrale: come avvicinare la tradizione della canzone d’autore alle nuove generazioni. Una sfida importante per una manifestazione che ha contribuito a valorizzare alcuni dei protagonisti più significativi della musica italiana e che oggi è chiamata a individuare le voci capaci di raccoglierne l’eredità.

L’inizio non è stato dei più fortunati. Dopo l’apertura affidata a Sara Gioielli, Anastasio è stato costretto a interrompere per ben due volte il suo primo brano a causa di problemi tecnici. Un’ironia involontaria per un artista che affronta spesso il rapporto tra uomo e macchina, costretto a fare i conti proprio con un inconveniente tecnico. L’episodio, gestito con ironia, ha spezzato il ritmo dello spettacolo. I successivi cambi di palco hanno ulteriormente frammentato la prima parte, rendendo meno fluida la successione delle esibizioni.

In questo contesto, Chiara Buratti si è distinta per prontezza e capacità di conduzione. Ha riempito i tempi morti, dialogato con gli ospiti e gestito gli imprevisti senza perdere il filo della serata.

Sara Gioielli, Anastasio, Santamarea, Francamente e Satantango hanno portato sul palco sensibilità e linguaggi differenti, offrendo uno spaccato della scena musicale contemporanea. Alcune proposte si sono discostate, per sonorità e approccio, da quelle più tradizionalmente associate alla canzone d’autore. Una scelta che può suscitare discussioni, ma che appare coerente con la necessità di esplorare nuovi percorsi e accettare il rischio di proposte ancora in evoluzione.

Nella seconda parte, l’attenzione si è spostata su Paola Turci, premiata alla carriera. La cantautrice ha ripercorso il proprio repertorio con la consapevolezza di chi sa affidare alle parole un significato profondo. Durante l’esecuzione di “Bambini”, ha modificato un passaggio del testo inserendo un riferimento a Gaza, accolto dagli applausi del pubblico. Un intervento che ha riportato una canzone molto conosciuta al centro del dibattito contemporaneo, mostrando come un brano possa acquisire nuove sfumature quando incontra la realtà del presente.

Toccante anche il ricordo di Francesco Guccini, nel quale la dimensione personale si è intrecciata con quella artistica, rinnovando il legame con una tradizione musicale che continua a rappresentare un riferimento per molti interpreti.

A Manuel Agnelli e agli Afterhours, premiati alla carriera, è spettato il compito di chiudere la serata. La band ha riportato sul palco dell’Ariston la forza di un repertorio costruito in anni di ricerca, alternando momenti introspettivi a esplosioni sonore. In scaletta brani come “Musa di nessuno”, “Il paese è reale”, “Quello che non c’è”, “È solo febbre”, “Padania”, e “Non è per sempre”, testimonianza di un’identità musicale solida e riconoscibile.

L’esibizione ha rappresentato uno dei momenti più intensi della serata, mettendo in evidenza la solidità interpretativa e la padronanza del palco. Il confronto con i giovani artisti ha mostrato la distanza tra chi sta ancora definendo il proprio linguaggio e chi ha già consolidato una personalità musicale attraverso un lungo percorso. Una differenza naturale, che non sminuisce le nuove proposte: anche gli artisti oggi considerati punti di riferimento del rock italiano hanno avuto bisogno di tempo e sperimentazione per affermarsi.

Paola Turci e Manuel Agnelli e gli Afterhours hanno confermato il valore dei percorsi consolidati, mentre i giovani interpreti hanno restituito l’immagine di una scena in movimento. Il ricambio generazionale resta una sfida aperta, ma la seconda serata ha indicato una possibile direzione: il futuro del Premio Tenco passa anche dalla capacità di scommettere su chi sta cercando la propria voce.