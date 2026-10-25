Premio Tenco 2026: sipario sulla 49ª edizione con un’intensa terza serata all’Ariston

Sanremo. Si è conclusa tra gli applausi del pubblico la 49ª edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, con tre giornate intense e ricche di significati al Teatro Ariston. La terza e ultima serata, sabato 24 ottobre, è stata condotta dalla brillante Silvia Boschero, che ha aperto il programma con un momento particolarmente emozionante: la consegna del riconoscimento ad Antonio Silva. Per la prima volta, lo storico presentatore, protagonista sul palco per cinquant’anni, ha seguito lo spettacolo prevalentemente dalla platea. Ritirando il premio tra gli applausi, ha salutato con affetto i suoi ex studenti della 5ª B del liceo scientifico di Meda presenti in sala. Un tributo doveroso, arricchito da un retroscena raccontato con ironia da Boschero: Silva non ha rinunciato a far pervenire via e-mail i suoi preziosi consigli ai tre conduttori di questa edizione.

Il livello artistico della serata si è imposto fin dall’inizio grazie a Giulia Mei, capace di conquistare l’Ariston con cinque brani dal ritmo incalzante e dall’energia travolgente, sostenuti da una scrittura lucida e dalla forza dei temi affrontati. Una delle rivelazioni più interessanti di questa edizione, che ha confermato sul palco una personalità già riconoscibile e una notevole capacità di passare dai momenti più ironici a quelli più intensi.

Con Juan Carlos “Flaco” Biondini, Claudia Crabuzza e Max Manfredi, la rassegna è tornata alla tradizione della canzone d’autore. Biondini ha ricevuto il Premio Yorum, consegnato da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, e da Steven Forti. Nel loro intervento, i due relatori hanno richiamato le dittature latinoamericane, la lotta delle Madri di Plaza de Mayo e i rischi che ancora oggi minacciano la democrazia. Flaco ha dedicato alcuni brani, tra cui Poema al Che, Volver e Scirocco, alla memoria di Sergio Secondigliano Sacchi, estendendo il suo pensiero alla sofferenza del popolo cubano, duramente provato dalla situazione politica ed economica. Nel suo intervento ha inoltre criticato le scelte del presidente degli Stati Uniti, definendolo un «bullo».

Nel corso dell’esibizione, Flaco ha ricordato Francesco Guccini con parole affettuose e commosse. Traspariva l’emozione di chi continua a sentire vicino un amico, come se la sua assenza fosse soltanto un passaggio verso un’altra dimensione. D’altronde, come amava ricordare don Andrea Gallo, le persone non muoiono, ma diventano semplicemente invisibili. Ascoltando Flaco, sembrava davvero che Francesco fosse ancora lì, in platea o dietro le quinte. Insieme a Claudia Crabuzza è stato poi rinnovato il tributo a un altro indimenticabile Sergio, Staino.

Lo spazio dedicato agli operatori culturali ha visto il conferimento del premio a Cesare Bermani, autorevole studioso della cultura popolare e della memoria storica. A consegnargli il riconoscimento è stato Fausto Bertinotti, che ha ricordato quanto la musica sia stata parte integrante delle lotte operaie e delle battaglie per i diritti. Max Manfredi, premiato alla carriera, ha regalato momenti di grande intensità poetica interpretando brani come Il regno delle fate e Il morale delle truppe. Ha riportato al centro il

tema della guerra, osservato da prospettive diverse ma sempre in relazione alla ricerca della pace, confermando la capacità della canzone d’autore di affrontare le contraddizioni della storia e del presente.

La seconda parte della serata ha cambiato ritmo con uno dei momenti più elettrizzanti e partecipati della manifestazione. Frankie hi-nrg mc ha ricevuto il Premio Tenco alla carriera, infiammando l’Ariston con i suoi brani più rappresentativi: Quelli che benpensano, Potere alla parola e Faccio la mia cosa. Il finale è stato affidato all’incontro sul palco con Fabri Fibra, che ha mantenuto alta l’energia con brani come Goya e una rilettura ironica e tagliente de L’avvelenata. Il rap ha mostrato tutta la sua forza narrativa, capace di denunciare, raccontare e interrogare la società senza rinunciare alla poesia. Particolarmente significativa la definizione che Fabri Fibra ha riservato al suo maestro Frankie, riconoscendogli sul palco il ruolo di «Francesco Guccini del rap».

La chiusura musicale è stata affidata a Enzo Avitabile, anch’egli premiato alla carriera. Con la sua energia travolgente, l’artista campano ha trasformato il finale in una festa collettiva, invitando un pubblico mediamente più giovane rispetto alle serate precedenti a battere le mani, alzarsi e ballare. Nella performance non è mancato un richiamo alla cura e alla tutela dei bambini, tema universale che ha dato ulteriore profondità a un’esibizione costruita tra ritmi, contaminazioni e una forte identità musicale.

La serata si è chiusa unendo ricerca musicale, memoria storica e partecipazione popolare, restituendo lo spirito di un’edizione che ha scelto di confrontarsi con un tema complesso e provocatorio: «Dio è morto». Un titolo impegnativo e di forte attualità, in un tempo segnato da guerre e da una profonda crisi dei riferimenti etici e collettivi.