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Precipita dal ponte Andrea Doria a Ventimiglia, salvato ventenne
14 ottobre 2026 | 07:10
Recuperato dai Vigili del fuoco. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica
Ventimiglia. Un giovane di poco più di vent’anni è precipitato dal ponte Andrea Doria, nei pressi di largo Torino, a Ventimiglia. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno recuperato il ragazzo, finito nel greto del fiume Roja, per affidarlo alle cure del personale sanitario. Stabilizzato sul posto, il ventenne è stato poi trasportato in ospedale.
La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sull’episodio stanno svolgendo le verifiche del caso i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto successo.