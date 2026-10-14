Precipita dal ponte Andrea Doria a Ventimiglia, salvato ventenne

Ventimiglia . Un giovane di poco più di vent’anni è precipitato dal ponte Andrea Doria, nei pressi di largo Torino, a Ventimiglia. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno recuperato il ragazzo, finito nel greto del fiume Roja, per affidarlo alle cure del personale sanitario. Stabilizzato sul posto, il ventenne è stato poi trasportato in ospedale.