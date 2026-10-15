l'appuntamento|
Portosole pronto ad accogliere la prova speciale del 73° Rallye di Sanremo
In programma sabato 17 ottobre dalle 15
Sanremo. Portosole torna a vivere l’emozione del Rallye di Sanremo. Sabato 17 ottobre, dalle 15, il porto ospiterà la prova speciale spettacolo che aprirà la competizione: un appuntamento atteso, che permetterà al pubblico di assistere alla gara e vedere in azione i 70 protagonisti del Campionato Italiano, in uno scenario suggestivo, tra le affascinanti barche a vela e yacht che riempiono le banchine. La prova sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport 1 e su Eurosport 2.
«Già lo scorso anno, l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico, non solo di appassionati, ci hanno confermato quanto questo appuntamento sia sentito», dichiara Giovanna Mascolo, responsabile marketing di Portosole. «È quindi con grande entusiasmo che accogliamo i protagonisti del Rallye e il loro pubblico: aprire il porto a una manifestazione così legata all’identità di Sanremo significa rafforzare il rapporto con la città e contribuire alla sua vitalità. Non posso che rinnovare l’invito a raggiungerci qui a Portosole per un pomeriggio sport, festa ed emozioni».