Portosole pronto ad accogliere la prova speciale del 73° Rallye di Sanremo

Sanremo. Portosole torna a vivere l’emozione del Rallye di Sanremo. Sabato 17 ottobre, dalle 15, il porto ospiterà la prova speciale spettacolo che aprirà la competizione: un appuntamento atteso, che permetterà al pubblico di assistere alla gara e vedere in azione i 70 protagonisti del Campionato Italiano, in uno scenario suggestivo, tra le affascinanti barche a vela e yacht che riempiono le banchine. La prova sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport 1 e su Eurosport 2.