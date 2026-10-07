Porto Vecchio, svolta sul San Francesco: la Regione corregge il quadro idraulico

Sanremo. Una risposta, almeno parziale, a un problema che accompagna il project financing del Porto Vecchio praticamente dalla sua nascita. Il decreto approvato ieri dalla Regione Liguria sulla nuova mappatura idraulica dei torrenti San Francesco e San Romolo può diventare un tassello importante per la progettazione definitiva dell’intervento da circa 110 milioni di euro che Porto di Sanremo Srl, partecipata dal gruppo Reuben Brothers, sta preparando in vista della conferenza dei servizi.

Il punto più interessante riguarda il San Francesco e le opere interrate previste proprio nel suo tratto terminale: il grande parcheggio sotterraneo e, soprattutto, il tunnel sotto via Nino Bixio. Il provvedimento regionale individua all’interno delle attuali zone a pericolosità elevata P3 e media P2 specifici ambiti denominati P3_0 e P2_0, nei quali battenti idraulici e velocità della corrente risultano inferiori alle soglie stabilite dal Regolamento regionale 1/2025. Per queste aree viene quindi previsto un regime normativo più articolato, che consente interventi ulteriori rispetto a quelli normalmente ammessi nelle rispettive P3 e P2.

Non si tratta, però, di una nuova declassificazione delle fasce di rischio. È lo stesso decreto a precisare che gli studi utilizzati sono quelli sui quali si fondano le attuali perimetrazioni del Piano di gestione del rischio alluvioni e che la nuova mappatura «non porta ad alcuna modifica delle relative mappe di pericolosità». La Regione introduce invece, dentro quelle fasce, una lettura più puntuale della pericolosità relativa e quindi della disciplina applicabile. Una distinzione che riporta il dossier del Porto Vecchio a una questione già affrontata alle origini del project. Nella conferenza preliminare relativa alla prima proposta del promotore Walter Lagorio, elaborata dallo studio sanremese Calvi-Ceschia-Viganò e poi dichiarata di pubblico interesse, era già stata affrontata la necessità di riperimetrare le aree a elevata pericolosità del San Francesco. Gli studi predisposti dal Comune e le opere di sistemazione allora ipotizzate avevano consentito di lavorare sul superamento della cosiddetta «zona rossa», passaggio decisivo proprio perché il tunnel interrato costituiva uno dei cardini della pubblica utilità dell’intervento.

Quel quadro era però successivamente venuto meno per ragioni imprecisate con l’entrata in vigore della nuova pianificazione del PGRA, facendo riemergere il problema nel momento in cui il progetto è passato dalla fase del pubblico interesse a quella, assai più stringente, della progettazione da sottoporre agli enti. A riportare la questione al centro dell’attenzione è stato il funzionario delegato del settore Urbanistica e Territorio, l’ingegner Gianni Brancatisano, che ha assunto la responsabilità operativa del settore dopo il passaggio dell’ingegner Giambattista Miceli ai Lavori pubblici. Brancatisano si è imbattuto nella criticità lavorando su un altro dossier, quello della possibilità di realizzare nuovi dehors nell’area della marina: dal confronto con la cartografia del PGRA è emersa infatti una discrasia rispetto agli approfondimenti e alle osservazioni che il Comune aveva già sviluppato in passato sulla cosiddetta “zona rossa” del San Francesco. Da qui è partita una forte interlocuzione tecnica con la Regione, portata avanti proprio da Brancatisano fino alla nuova mappatura approvata con il decreto di ieri. Un risultato a suo modo storico, che va oltre il solo project del Porto Vecchio: il nuovo quadro potrà incidere anche sulle possibilità di intervento nella Marina e dovrà essere tenuto in considerazione nella progettazione delle altre grandi riqualificazioni del fronte mare, a partire da quella prevista sul lungomare Italo Calvino. Il decreto firmato dalla Regione interviene proprio su questo vuoto, anche sulla base della ricognizione degli studi idraulici pregressi. Per il San Francesco Palazzo De Ferrari rileva infatti l’esistenza di uno studio dettagliato che determina battenti e velocità di scorrimento e che consente quindi di individuare con maggiore precisione le aree a minor pericolosità relativa. Una sorta di correzione normativa che arriva mentre Porto di Sanremo sta ultimando il progetto definitivo e dopo le osservazioni avanzate negli ultimi mesi dalla società controllata dai Reuben Brothers. Non risolve automaticamente il problema, ma delimita meglio il campo nel quale i progettisti possono muoversi.

E il primo possibile beneficiario è il parcheggio interrato. Nell’ultima versione del progetto l’autorimessa è stata resa completamente autonoma rispetto al tunnel, con ingresso e uscita previsti attraverso la zona del sottopasso della Croce Rossa. Una scelta maturata anche per evitare interferenze fra la viabilità di attraversamento e quella diretta al parcheggio. Se la sovrapposizione puntuale tra il progetto definitivo e la nuova cartografia regionale confermerà la ricaduta delle strutture interessate negli ambiti compatibili, i progettisti potrebbero quindi disporre di margini maggiori rispetto al quadro precedente. Il Regolamento regionale contempla infatti, per determinate aree P2_0 e nel rispetto di precise condizioni tecniche, anche la possibilità di realizzare volumi interrati. Il decreto non equivale dunque a un’autorizzazione del parcheggio, ma può eliminare o attenuare uno degli ostacoli che la vecchia perimetrazione poneva alla progettazione.

Più complessa rimane invece la questione del tunnel di via Nino Bixio. Ed è qui che si concentreranno con ogni probabilità i prossimi approfondimenti. Un’autorimessa interrata e una galleria stradale non sono infatti la stessa cosa sotto il profilo della sicurezza idraulica. Nel tunnel è previsto un flusso continuo di veicoli con persone a bordo e, in caso di evento alluvionale, devono essere valutati non soltanto la resistenza dell’opera e il rischio di ingresso dell’acqua, ma anche le condizioni di evacuazione, i tempi di chiusura, i sistemi di interdizione e la sicurezza degli utenti. La nuova classificazione P3_0-P2_0 rappresenta quindi un elemento favorevole al quadro progettuale generale, ma non consente ancora di considerare risolto il nodo della galleria, che da cartografia allegata al decreto regionale dovrebbe iniziare in zona P1, dove sono ammessi gli scavi, terminare nella seconda metà del tracciato in piena P2_0 (dove si può scavare ma con le dovute accortezze), e appena si raggiunge l’area dello scolmatore sotto la ciclabile si entra nella più severa P3_0. Quest’ultima prescrizione è un nuovo elemento che avvalora l’impostazione delle altezze ristrette sotto i 5 metri. Se le quote del tunnel fossero troppo alte, costringerebbero i progettisti a studiare delle rampe di accesso che sforerebbero nelle aree a rischio idraulico.

La conformazione illustrata nell’ultimo incontro a Palazzo Bellevue prevede un tunnel alto circa quattro metri, dopo l’abbandono dell’ipotesi dei cinque metri giudicata incompatibile. Secondo quanto riferito dal sindaco Alessandro Mager sulla base delle indicazioni dei progettisti, la sagoma dovrebbe consentire il passaggio anche dei mezzi della Riviera Trasporti, oltre ad automobili e veicoli commerciali compatibili, escludendo invece i grandi camion. Il tracciato partirebbe dal lato di ponente e tornerebbe in superficie su via Nino Bixio prima del ponte sul San Francesco, nel tentativo di conservare l’attuale impalcato realizzato con la sistemazione idraulica del torrente. È proprio questa interferenza con il tratto terminale del corso d’acqua a rendere particolarmente importante la nuova mappatura regionale. Non a caso il decreto arriva nel momento in cui Porto di Sanremo è chiamata a trasformare il progetto ormai «in fase di avanzata definizione», come lo aveva descritto Mager nell’ultimo vertice con i tecnici, in un elaborato definitivo corredato di tutta la documentazione necessaria alla conferenza dei servizi. Il Comune aveva indicato come obiettivo i primi di novembre per il deposito, con la prospettiva di avviare la conferenza già entro la fine dell’anno.

La nuova carta regionale rappresenta quindi un passo avanti, ma con due pesi diversi. Sul parcheggio sotterraneo può offrire ai progettisti una base normativa più favorevole e margini di manovra che negli ultimi anni si erano ridotti. Sul tunnel, invece, la partita resta aperta e richiederà ora un approfondimento specifico sulla compatibilità idraulica e sulle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura. È probabilmente proprio questo uno dei dossier che assorbirà maggiormente i progettisti nelle prossime settimane. Perché dopo anni di modifiche al masterplan, contenziosi, osservazioni degli operatori e revisioni dello specchio acqueo, il cuore tecnico del project torna ancora una volta sotto via Nino Bixio. Il passaggio dalla carta al cantiere dipenderà anche dalla capacità di dimostrare, davanti agli enti della conferenza dei servizi, che tunnel e parcheggio possano convivere in sicurezza con il torrente San Francesco.