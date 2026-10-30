Porto turistico di Imperia, pubblicato il bando europeo: gara da 148,5 milioni

Imperia. È ufficialmente partita la gara per il completamento e la gestione del Porto turistico di Imperia. Il bando, trasmesso oggi alla piattaforma dell’Unione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, apre una nuova fase per il futuro dello scalo, al centro di una vicenda che si trascina da oltre vent’anni. Rispettato il cronoprogramma annunciato dall’amministrazione comunale: la documentazione sarà disponibile dal 3 novembre sul sito della Stazione unica appaltante (Sua) della Provincia di Imperia, mentre il termine per la presentazione delle offerte e la conclusione della procedura è fissato al 12 febbraio 2027.

L’importo complessivo previsto per il completamento delle opere è di 148 milioni e 540mila euro, Iva esclusa, mentre il canone concessorio annuo minimo è stabilito in 4 milioni e 810mila euro. L’investimento complessivo indicato dal sindaco Claudio Scajola si aggira sui 180 milioni di euro. Il concessionario dovrà completare gli interventi entro un massimo di sei anni. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando le proposte in grado di garantire il maggiore valore aggiunto.

«La trasmissione alla Gazzetta Ufficiale europea segna un passaggio storico per il futuro della nostra città – commenta il sindaco Claudio Scajola –. Abbiamo rispettato con puntualità la tabella di marcia su un’opera strategica. L’obiettivo non è solo completare un’infrastruttura fondamentale, ma dotare Imperia di un porto turistico all’avanguardia e di livello internazionale, in grado di generare valore, occupazione e risorse per la nostra comunità».

La procedura è aperta e l’amministrazione guarda con interesse alle sei manifestazioni di interesse raccolte nella fase preliminare. «Ci auguriamo che qualcuna di queste diventi un partecipante alla gara – spiega Scajola –. Il 12 febbraio è il termine previsto. Credo e spero che ci siano concorrenti e che l’aggiudicatario possa contribuire al rilancio della città».

L’obiettivo è arrivare all’assegnazione entro la primavera del 2027, ha detto il sindaco, sottolineando come i requisiti richiesti ai partecipanti siano particolarmente rigorosi, sia sul fronte della solidità finanziaria sia per quanto riguarda l’esperienza maturata e la disponibilità di capitali. «I parametri di ammissione sono molto severi. Chiediamo che la maggioranza dei capitali necessari sia già nelle disponibilità della società», precisa.

Una vicenda lunga e complessa, che secondo Scajola ha lasciato in eredità alla città una situazione di degrado e opere incompiute. «È una storia che va avanti da più di vent’anni e ci ha lasciato dei ruderi, su un’inchiesta farlocca», afferma il primo cittadino, tornando sulle difficoltà che hanno segnato il percorso del porto turistico.

Nel quadro economico dell’operazione sono inoltre previsti 4 milioni e 180mila euro da destinare a Marina di Imperia e interventi, tra opere e possibili monetizzazioni, per un valore che si avvicina ai 16 milioni di euro.