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Porto di Imperia, piscina, campo di atletica e Ciclovia Tirrenica: il consiglio comunale torna in aula
All’ordine del giorno anche il PEF, la variazione di bilancio e le modifiche al regolamento per gli affidamenti sotto soglia
Imperia. Il piano economico finanziario elaborato da Marina di Imperia per il porto turistico approda in aula lunedì 12 ottobre alle 16.30. Il documento, legato all’attuazione della concessione demaniale marittima, sarà sottoposto alla presa d’atto dell’assemblea dopo la delibera del 23 settembre scorso. La pratica apre un nuovo capitolonel percorso verso la gara che dovrà individuare il privato chiamato a completare e gestire lo scalo.
All’esame dei consiglieri arriveranno anche le modifiche alle norme che disciplinano l’elenco telematico degli operatori economici utilizzato per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Seguirà la decima variazione al bilancio di previsione 2026-2028, illustrata dall’assessore Monica Gatti.
Tre le interpellanze presentate dalla minoranza. Daniela Bozzano chiederà chiarimenti sulla chiusura della piscina Felice Cascione, Ivan Bracco porterà l’attenzione sulle problematiche del campo Lagorio, mentre Lucio Sardi affronterà la realizzazione del tratto della Ciclovia Tirrenica.