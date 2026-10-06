Porto di Imperia, 4.81 milioni all’anno per la gestione: il PEF accende la discussione fra maggioranza e opposizione

Fossati sul futuro dello scalo: «Lo abbiamo sempre detto, sarà per la città quello che il casinò è per Sanremo»

Imperia. Quattro milioni e 810 mila euro all’anno come base della gara, un unico operatore chiamato a completare le opere e circa 63 anni di affidamento. Sono i cardini del piano economico-finanziario di Marina di Imperia, illustrato questa mattina in commissione prima del passaggio in consiglio comunale. La maggioranza difende la sostenibilità dell’impianto, mentre dai banchi della minoranza arrivano dubbi sulle previsioni dei ricavi, sui profili demaniali e sulle garanzie legate ai finanziamenti.

Il documento elaborato dal professor Rossi mette insieme i costi ancora da sostenere, le entrate attese a lavori ultimati e una redditività riconosciuta al futuro concessionario del 6%. Da questi elementi nasce la somma richiesta a chi si aggiudicherà la procedura, lasciando al privato la scelta delle modalità con cui reperire le risorse necessarie all’investimento. «Della cifra indicata, 2 milioni saranno versati al comune, mentre gli altri 2 milioni e 800 mila resteranno a Marina di Imperia, società interamente pubblica, e sarà poi il socio unico a decidere come impiegarli», spiega il vicesindaco Giuseppe Fossati. Su tutta la durata prevista, il valore complessivo si avvicina ai 300 milioni.

A finire sotto la lente dell’opposizione sono soprattutto le stime utilizzate per calcolare la redditività dello scalo una volta terminati gli interventi. Il consigliere Lucio Sardi concentra l’attenzione sulle attività a terra: «Cantieri navali, discoteca, albergo e depositi dovrebbero produrre a regime circa 7 milioni e mezzo di euro, mentre dagli ormeggi ne arriverebbero 8 milioni e mezzo. Sono valori che riteniamo poco credibili». La struttura ricettiva, secondo le proiezioni esaminate, dovrebbe generare 4 milioni, ai quali se ne aggiungerebbe uno proveniente dal locale. «Da una parte vengono previste entrate che, a nostro giudizio, difficilmente potranno concretizzarsi, dall’altra alcune voci potenzialmente redditizie risultano sottostimate». La valutazione dei tecnici segue però un criterio differente: le potenzialità future non vengono misurate sulle condizioni di un’infrastruttura ancora incompleta, ma sullo scenario successivo alla conclusione dei lavori, con tutti i servizi funzionanti e un gestore specializzato in grado di valorizzarli. Eventuali economie ottenute durante la costruzione potrebbero inoltre compensare risultati inferiori alle aspettative in altri settori.

il consigliere Ivan Bracco apre un secondo fronte, quello della compatibilità con le regole del demanio. «Il primo PEF, quello che ha sostenuto il rilascio della concessione, è stato completamente modificato: sono rimaste uguali le cifre, mentre il resto dell’impostazione è cambiato». Il consigliere annuncia la richiesta di pareri alla Corte dei conti e all’Agenzia del demanio, chiamando in causa anche la cessione di locali commerciali a soggetti diversi dall’aggiudicatario. Bracco contesta anche i tempi dell’iter: «C’è fretta di chiudere e di assegnare un’operazione da 156 milioni di euro. Non può correre come l’affidamento dei lavori di un marciapiede». A innescare un ulteriore scontro è stata poi la frase pronunciata al termine della commissione dal consigliere di maggioranza Volpe che, citando Vincenzo De Luca, ha affermato «non abbiamo bisogno di portasfiga». «Una caduta di stile terribile – replica Bracco –. Abbiamo fatto domande tecniche, puntuali e precise, alle quali i professionisti presenti hanno risposto».

Sul piano politico il consigliere Luciano Zarbano mette invece in discussione la decisione di sottoporre il PEF all’aula nonostante non sia necessaria una sua approvazione. «Sarebbe la prima volta, in quasi quattro anni di amministrazione, che viene mostrata questa forma di attenzione verso l’opposizione. Il dubbio è se si tratti realmente di rispetto istituzionale oppure di una condivisione delle responsabilità, perché se un domani tutto dovesse andare a gambe all’aria si potrebbe sostenere che la scelta è stata compiuta dall’intero consiglio comunale».

L’assessore Monica Gatti sottolinea sul PEF: «Come amministrazione abbiamo scelto di portarlo in consiglio comunale per una questione di trasparenza, in modo che il contenuto venga messo a conoscenza dell’intera cittadinanza. Si tratta di una presa d’atto e non di una vera e propria approvazione». Il progetto comprende interventi a terra e a mare, mantenendo margini di flessibilità nel corso di un rapporto destinato a protrarsi per decenni. Le eventuali modifiche dovranno comunque rispettare la concessione demaniale, la durata stabilita e gli impegni economici previsti.