Pontedassio, approvato intervento di messa in sicurezza della strada comunale tra Villa e Ottano

L’intervento sarà finanziato per 345.600,00 euro attraverso risorse del Fondo Strategico Regionale, ripartite in 276.480,00 euro per l’anno 2027 e 69.120,00 euro per l’anno 2028, con un cofinanziamento a carico del Comune pari a 38.400,00 euro

Pontedassio. La Regione Liguria, nell’ambito del Piano Strategico Regionale, ha approvato l’intervento di messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra le frazioni di Villa e Ottano, per un investimento complessivo di 384.000,00 euro. L’intervento sarà finanziato per 345.600,00 euro attraverso risorse del Fondo Strategico Regionale, ripartite in 276.480,00 euro per l’anno 2027 e 69.120,00 euro per l’anno 2028, con un cofinanziamento a carico del Comune di Pornassio pari a 38.400,00 euro.

«L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per il provvedimento, che rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio stradale locale. La strada interessata riveste infatti un ruolo strategico per il collegamento tra la Strada Statale 28, la frazione di Ottano e la frazione di Villa, garantendo un collegamento fondamentale anche con il Castello di Pornassio, sede della scuola dell’infanzia e della scuola primaria».

Il sindaco Vittorio Adolfo, sottolinea l’importanza del risultato raggiunto e manifesta il proprio apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla Regione Liguria nei confronti delle esigenze del territorio. «Desidero esprimere il mio ringraziamento alla Regione Liguria per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del nostro Comune. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire su un collegamento stradale di particolare importanza per la sicurezza dei cittadini e per la vita quotidiana della nostra comunità. Sarà mio impegno continuare a lavorare in questa direzione, affinché si possano realizzare ulteriori interventi volti a migliorare le condizioni del nostro patrimonio stradale e a garantire collegamenti sempre più sicuri ed efficienti tra le frazioni».