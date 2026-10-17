Pontedassio, al professor Livio Calzamiglia la «Lecca d’argento» come Personaggio dell’anno 2026
Alla cerimonia anche l’assessore regionale Alessandro Piana: «Custodire la memoria storica significa costruire il futuro delle nostre comunità»
Pontedassio. Il professor Livio Calzamiglia ha ricevuto la «Lecca d’argento», riconoscimento assegnato nell’ambito della cerimonia «Personaggio dell’anno 2026», organizzata dall’associazione «a Lecca». Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana.
«È motivo di orgoglio vedere come il nostro entroterra continui a valorizzare le proprie radici culturali, storiche e umane – commenta Piana –. Il riconoscimento al professor Livio Calzamiglia premia una figura che ha dedicato intelligenza, passione e anni di studio alla salvaguardia della memoria storica e delle tradizioni della Valle Impero».
«Custodire il passato e valorizzare le eccellenze del territorio è fondamentale per costruire un futuro solido per le nostre comunità – prosegue l’assessore –. Ringrazio l’associazione “a Lecca”, di cui ho l’onore di essere socio, per il prezioso lavoro di presidio culturale e rivolgo al professor Calzamiglia le mie più vive congratulazioni per questo riconoscimento».