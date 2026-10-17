Pontedassio, al professor Livio Calzamiglia la «Lecca d’argento» come Personaggio dell’anno 2026

Pontedassio. Il professor Livio Calzamiglia ha ricevuto la «Lecca d’argento», riconoscimento assegnato nell’ambito della cerimonia «Personaggio dell’anno 2026», organizzata dall’associazione «a Lecca». Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana.

«È motivo di orgoglio vedere come il nostro entroterra continui a valorizzare le proprie radici culturali, storiche e umane – commenta Piana –. Il riconoscimento al professor Livio Calzamiglia premia una figura che ha dedicato intelligenza, passione e anni di studio alla salvaguardia della memoria storica e delle tradizioni della Valle Impero».