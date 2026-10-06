Polizia locale, il trasloco in piazza Eroi si allontana: altri 125 mila euro per l’affitto di Villa Margotta

Sanremo. Gli uffici potrebbero essere pronti entro giugno, ma il trasferimento completo del comando di polizia locale da Villa Margotta, in via Giusti, alla nuova sede di via Pietro Agosti 1, alle spalle di piazza Eroi Sanremesi, è destinato realisticamente a richiedere ancora tempo.

A certificare per prima lo slittamento è una determina appena pubblicata dal Comune. Il 2 ottobre Palazzo Bellevue ha dovuto impegnare altri 125 mila euro per il canone 2026 di Villa Margotta, perché il trasferimento preventivato soltanto un anno fa non si è concretizzato. Nel gennaio 2025 gli uffici comunali avevano infatti assunto l’impegno per il solo canone di quell’anno proprio perché si prevedeva che il Comando potesse entrare nella nuova sede «indicativamente dal 01/01/2026». Quella data è ormai passata e da quasi un anno. E non è detto che la voce sparisca dal bilancio il prossimo anno. L’atto precisa infatti che, quando il settore Lavori pubblici comunicherà la data effettiva del trasloco, il Comune provvederà con un nuovo provvedimento a finanziare il canone 2027 ed eventuali annualità successive.

Il punto, oggi, non è tanto il primo lotto dei lavori, quello relativo alla parte interna della nuova sede. Quel cantiere procede e, secondo il cronoprogramma attuale, la componente degli uffici dovrebbe essere completata entro giugno. Il vero nodo riguarda invece il secondo progetto, quello destinato a rendere utilizzabile il tetto dell’immobile per il ricovero e la sistemazione dei mezzi di servizio. Su questo fronte i tempi sono molto meno definiti: esiste un progetto di massima, ma devono ancora essere completati il progetto esecutivo, il reperimento del finanziamento e la successiva gara. L’orizzonte realistico, allo stato attuale, viene stimata a cavallo tra 2027 e 2028, senza però che esista ancora una data ufficiale di conclusione.

Ed è proprio questo secondo intervento a spostare in avanti il momento nel quale il nuovo comando potrà davvero sostituire Villa Margotta in tutte le sue funzioni. L’organico della polizia locale sanremese conta oggi 72 agenti e il trasferimento di un Corpo di queste dimensioni non può limitarsi agli uffici. Servono spazi adeguati anche per auto, motociclette e mezzi operativi utilizzati quotidianamente per pronto intervento, viabilità, infortunistica, controlli amministrativi e attività sul territorio. Un trasloco limitato alla sola parte amministrativa rischierebbe quindi di produrre una struttura poco funzionale, con personale e mezzi separati logisticamente. Per questo si era ragionato anche su una soluzione intermedia: aprire gli uffici in via Agosti e utilizzare temporaneamente alcuni posti del nuovo parcheggio interrato di piazza Eroi, a poche decine di metri. Anche questa ipotesi, però, appare sempre meno praticabile proprio per il continuo slittamento dei tempi del cantiere del nuovo parcheggio e della nuova piazza. I ritardi rendono infatti difficile programmare con certezza una soluzione transitoria basata su spazi che, a loro volta, non hanno ancora una data definita di apertura.

A questo si aggiunge un problema logistico evidente: piazza Eroi è anche uno dei punti nevralgici del mercato e del centro cittadino, e lasciare stabilmente i mezzi della polizia locale in superficie non rappresenterebbe una soluzione compatibile con le esigenze operative e con l’assetto della zona. Di fatto, la linea più realistica diventa quindi quella di attendere che siano disponibili sia gli uffici sia gli spazi per i veicoli sul tetto, così da consentire un trasferimento unico e pienamente funzionale. La conseguenza è inevitabile: anche se la parte interna della sede dovesse essere completata entro giugno, il comando potrebbe entrare pienamente a regime soltanto una volta chiuso il secondo lotto.

Se la stima indicativa di un anno-un anno e mezzo per questa seconda fase verrà confermata, il completamento complessivo potrebbe quindi spostarsi tra la seconda parte del 2027 e l’inizio del 2028. Non si tratta di una data ufficiale, ma dell’orizzonte che emerge oggi dallo stato delle lavorazioni e dei progetti. Nel frattempo Villa Margotta continua a costare fior di quattrini pubblici. Il contratto rinnovato nel 2022 con il Collegio Missionario Femminile di San Francesco d’Assisi prevedeva una spesa complessiva di 720 mila euro per il periodo luglio 2022-giugno 2028, con un canone crescente nel tempo: 100 mila euro il primo anno, 110 mila il secondo, 120 mila il terzo e quarto, 130 mila il quinto e 140 mila il sesto. Dal settimo anno, qualora la locazione fosse proseguita, il canone sarebbe salito a 150 mila euro.

Per il solo 2026 il Comune ha appena impegnato 125 mila euro, da versare in rate trimestrali. È proprio questo atto a restituire la misura economica del ritardo. Nel 2025 Palazzo Bellevue riteneva di non dover più sostenere il costo di Villa Margotta dal gennaio successivo. A ottobre 2026 il comando è ancora lì, il canone dell’intero anno è stato rifinanziato e la stessa determina lascia aperta la possibilità di ulteriori impegni anche nel 2027. Il trasferimento rimane quindi uno degli obiettivi dell’amministrazione Mager, ma ormai è chiaro che la fine dei lavori negli uffici non coinciderà necessariamente con il giorno del trasloco. Per spostare davvero un corpo di 72 agenti e la sua intera macchina operativa servirà avere pronta anche la sistemazione dei mezzi. Ed è proprio quel secondo pezzo del progetto, oggi, a dettare il calendario.

L’operazione che ha portato il Comune a diventare proprietario della futura sede era stata impostata durante il secondo mandato dell’amministrazione Biancheri. Palazzo Bellevue aveva individuato nell’immobile di proprietà della Centro Direzionale Sanremese srl, una soluzione ritenuta strategica per riportare il comando della polizia locale in una posizione centrale e, al tempo stesso, superare nel lungo periodo il costo della locazione di Villa Margotta. Nell’estate del 2023 il consiglio comunale autorizzò formalmente l’acquisizione al patrimonio comunale dell’unità immobiliare, destinandola espressamente alla nuova sede del Corpo. Il valore dell’acquisto venne quantificato in circa 916 mila euro, ma l’operazione fu costruita in gran parte attraverso una compensazione: il Comune recuperò circa 566 mila euro di oneri di urbanizzazione dovuti dalla società proprietaria, integrando la differenza con circa 350 mila euro di risorse comunali. A quell’acquisizione si è poi aggiunta la partita, ben più lunga, della progettazione e della ristrutturazione necessarie per trasformare l’ex centro direzionale in una sede idonea a ospitare stabilmente il comando.