Politiche educative: Sanremo presenta il seminario formativo al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Sanremo si conferma città attenta alla crescita e alla qualità educativa della prima infanzia con il seminario “Avventure tra dentro e fuori in contesti 0/6. Una progettazione condivisa”, in programma sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 13, al suggestivo Forte di Santa Tecla.

L’evento si propone di offrire un’occasione di approfondimento per condividere riflessioni sulla co-progettazione di spazi interni ed esterni, ripensando i luoghi educativi come contesti in costante dialogo tra loro. L’obiettivo è permettere ad ogni bambino di vivere esperienze significative, sviluppando autonomia, curiosità ed un forte senso di appartenenza. L’intento è quello di costruire un percorso educativo 0-6 coerente, capace di valorizzare i processi di crescita e promuovere una qualità sempre maggiore dei servizi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Fulvio Fellegara, che dichiara: «Questo seminario rappresenta un tassello nella nostra visione di città educante. Investire nella fascia 0-6 significa credere nel futuro dei bambini, offrendo loro spazi e percorsi pedagogici innovativi in un’unica grande esperienza di crescita. La presenza di esperti e il coinvolgimento diretto del nostro personale educativo testimoniano la vitalità e la qualità delle politiche per l’infanzia che Sanremo sta portando avanti, come dimostra il nuovo polo d’infanzia di Via Duca degli Abruzzi».

La mattinata prenderà il via alle 8,30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 9 sono previsti i saluti istituzionali a cura di:

Fulvio Fellegara – Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sanremo

Fausto Galimberti – Dirigente Settore Servizi al Cittadino

Anna Maria Fogliarini – Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levante

Alle 9,30 prenderanno il via gli interventi della sessione dal titolo “Tracce di un itinerario formativo 0-6 tra dentro e fuori”:

Progettare contesti esperienziali tra gioco, esplorazioni in Natura e linguaggi espressivi – Melissa Di Giosia (Coordinatrice Pedagogica del Comune di Sanremo)

Sfide e propositi per rendere possibile l’impossibile – Sonia De Cunsolo (Educatore Nido d’Infanzia “Arcobaleno”) e Roberta Laura (Insegnante Scuola dell’Infanzia “I.C. Sanremo Ponente”)

La mattinata proseguirà con i contributi di approfondimento:

Alleanze generative tra rischio ed educazione – L’importanza di contesti sfidanti e avventure conoscitive nel processo di crescita delle bambine e dei bambini, a cura della pedagogista e formatrice Maria Antonietta Nunnari.

Coltivare dialoghi tra dentro e fuori – Un intreccio tra le linee guida regionali e l’educazione all’aperto 0/6 anni nella Bassa Reggiana, a cura della pedagogista Alessandra Ferrari.

Incrociare sguardi, condividere intenti – Il nuovo Polo d’Infanzia di Via Duca degli Abruzzi, a cura degli architetti Monica Mazzolani e Antonio Troisi. Alle 13 si terranno il dibattito e le considerazioni finali. La mattinata sarà introdotta e coordinata da Maria Grazia Fossati (Coordinatrice pedagogica ATS 1 Ventimigliese, ATS 2 Sanremese).