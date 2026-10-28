Platano via della Repubblica, Bertolucci: «Abbattimento necessario per tutelare l’incolumità pubblica»

«La perizia ha riscontrato una compromissione strutturale estesa e un elevato rischio di cedimenti e rotture in quota, motivo per il quale è stato classificato in classe D estrema»

Ventimiglia. «Di fronte alle polemiche sollevate in questi giorni da cittadini e associazioni, con le quali ci siamo doverosamente confrontati prima dell’intervento in uno spirito di collaborazione, e in replica a quanto riportato in questi giorni sulla stampa, è necessario chiarire le ragioni dell’abbattimento del platano di via della Repubblica. La decisione è stata presa sulla base della relazione agronomica firmata dal dottor Daniele Pecollo, agronomo forestale e ambientale tra i più esperti a livello nazionale, e non era ulteriormente rinviabile.»

Così l’assessore al Verde pubblico Simone Bertolucci, che aggiunge: «Siamo dispiaciuti per l’abbattimento di un albero di queste dimensioni e di rilevanza ornamentale. Proprio per questo sono state eseguite indagini strumentali approfondite, anche in quota. La perizia ha riscontrato una compromissione strutturale estesa: carie del legno in diverse parti dell’albero, una cavità occulta all’altezza del castello, e un deterioramento che interessa il cilindro centrale del fusto dall’apice fino a mezzo metro dal suolo, come ben evidente dalle foto. Le prove “resistograph” hanno inoltre rilevato carie sia al colletto sia lungo il fusto e nelle inserzioni delle branche e nelle forcelle. Secondo la relazione, il quadro comportava un elevato rischio di cedimenti e rotture in quota, e l’esemplare è stato classificato in classe D estrema.

La relazione è chiara nell’affermare che una potatura non avrebbe consentito di gestire il rischio. La riduzione della chioma necessaria per raggiungere livelli adeguati di sicurezza sarebbe stata insostenibile per l’albero, sia dal punto di vista arboricolturale sia fisiologico. In assenza di alternative efficaci, l’abbattimento è stato indicato come l’unica soluzione idonea a mitigare il rischio residuo», prosegue Bertolucci.