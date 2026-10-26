Piscina di San Martino, parte la nuova gara: concessione fino a quattro anni

Sanremo. La nuova gara per la gestione della piscina comunale di San Martino parte ufficialmente. Ma sullo sfondo c’è un interrogativo destinato a diventare sempre più rilevante con l’avanzare del cantiere del Palasport: per quanto tempo avrà ancora senso affidare a un privato l’impianto di via della Mercede, se tra pochi mesi dovrebbe entrare in funzione la nuova piscina cittadina a Pian di Poma?

Con la determinazione numero 5244 del 19 ottobre, il settore Turismo, Cultura e Ufficio Europa ha approvato tutti gli atti e dato immediato avvio alla procedura negoziata per la nuova concessione della piscina di via della Mercede 2/A. È il passaggio successivo alla manifestazione di interesse pubblicata durante l’estate, alla quale, confermano ora gli uffici, hanno risposto operatori interessati a essere invitati alla gara. Il provvedimento non ne specifica però né il numero né i nomi. Il valore stimato della concessione è di 1.390.700,75 euro. La durata prevista è di due anni, ai quali potranno aggiungersi due proroghe annuali, fino a un massimo complessivo di quattro anni. L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti saranno assegnati alla proposta tecnica e 30 all’offerta economica, quest’ultima formulata attraverso un rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara.

I concorrenti che hanno superato la fase della manifestazione di interesse avranno 15 giorni dall’invito per presentare le offerte. Una tempistica ridotta proprio perché l’attuale gestione scade il 30 novembre e Palazzo Bellevue vuole evitare qualsiasi interruzione del servizio. Fino a quella data continuerà a occuparsi dell’impianto la genovese My Sport Ssd Consortile a r.l., beneficiaria di una proroga tecnica motivata dal fatto che San Martino rappresenta ancora oggi l’unica piscina pubblica operativa sul territorio comunale.

Se il contratto dovesse partire indicativamente tra dicembre 2026 e l’inizio del 2027, il suo termine naturale cadrebbe tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029. Le eventuali proroghe potrebbero portarlo addirittura fino al 2030. Nel frattempo, però, a Pian di Poma il calendario oggi è molto diverso da quello ipotizzato soltanto qualche mese fa. Dopo il lungo stop, il cantiere del Palasport è ripartito con decisione. In estate il sindaco Alessandro Mager ha indicato come obiettivo la conclusione dell’opera nella tarda primavera 2027. Il complesso prevede una vasca a otto corsie e una seconda didattica, oltre al palazzetto polifunzionale, alle palestre e agli altri servizi. A settembre è stato inoltre formalizzato il nuovo assetto contrattuale che ha consentito di superare la lunga fase di stallo: Giò Costruzioni è subentrata ufficialmente nella posizione della precedente impresa e il Comune ha affidato anche la nuova direzione lavori.

Il traguardo di maggio o giugno 2027 naturalmente non può essere considerato una certezza assoluta, soprattutto per un’opera che in passato ha accumulato anni di ritardo. Ma oggi non è più neppure un’ipotesi astratta. Ed è qui che la nuova concessione di San Martino dovrà necessariamente dialogare con il futuro di Pian di Poma. Il nuovo Palasport non è stato concepito per affiancare semplicemente una seconda piscina a quella esistente. La nuova area natatoria nasce per diventare il principale polo cittadino per il nuoto, con strutture più moderne e capacità superiori rispetto all’impianto di via della Mercede. La questione non riguarda soltanto la convenienza del futuro concessionario di San Martino. La sostenibilità dell’operazione è stata costruita sull’utilizzo effettivo del nuovo polo sportivo e, per quanto riguarda la piscina, sulla capacità di concentrare nel nuovo impianto una parte sostanziale del bacino natatorio cittadino.