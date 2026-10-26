Pieve di Teco vende il legname dei boschi comunali, all’asta oltre 25mila euro

Pieve di Teco. Il comune mette all’asta il legname ricavabile da 18,1 ettari di bosco nella frazione di Moano, con una base di partenza di 25.776,14 euro oltre Iva. La vendita interessa due aree di proprietà dell’ente, nelle località Preneisa e Costa Carmetti, dalle quali si stima di poter ottenere complessivamente 15.622 quintali di materiale.

L’operazione, approvata dalla giunta con delibera del 3 luglio 2026, prevede l’assegnazione al miglior offerente attraverso una procedura pubblica. Saranno ammesse esclusivamente proposte economiche superiori all’importo stabilito dall’amministrazione, senza possibilità di ribassi. Le particelle forestali si estendono catastalmente per 18,3250 ettari a Preneisa e 9,8579 a Costa Carmetti. Gli interventi saranno tuttavia limitati alle superfici occupate da bosco ceduo matricinato, mentre resteranno esclusi circa 10 ettari di fustaia di pino silvestre. La quantità di legname indicata nel progetto costituisce una stima e non una garanzia contrattuale.

Il termine per partecipare è fissato alle 12 del 20 novembre 2026 e tutte le modalità di partecipazioni sono presenti sul sito del comune. Prima della presentazione delle offerte sarà obbligatorio effettuare un sopralluogo, previsto dal 9 al 12 novembre, previo appuntamento telefonico da concordare con almeno 48 ore di anticipo.