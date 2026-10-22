Pieve di Teco, isola pedonale, l’ex sindaco Alessandri: «Prima i progetti, poi le decisioni»

L’ex primo cittadino interviene nel dibattito sulla pedonalizzazione del centro storico: «Cinquecento firme in due settimane sono un segnale da ascoltare». E chiarisce: «Non sono favorevole all’isola pedonale così come è stata prospettata»

Pieve di Teco. «Prima i progetti, poi le decisioni. Il bene del paese venga prima delle contrapposizioni». È l’appello lanciato dall’ex sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, che interviene nel dibattito sull’ipotesi di istituire un’isola pedonale nel centro storico, invitando l’amministrazione comunale ad aprire un confronto concreto con cittadini e commercianti prima di assumere decisioni sulla viabilità.

Alessandri, forte della sua esperienza amministrativa, spiega di aver atteso prima di prendere posizione, nella speranza che la discussione rimanesse concentrata sui contenuti della proposta. «Oggi non si parla più soltanto di isola pedonale: il rischio è che diventi uno scontro politico, e che a farne le spese siano i cittadini e i commercianti», osserva.

L’ex primo cittadino rivendica la propria esperienza, maturata in vent’anni di attività pubblica tra incarichi comunali e sovracomunali, e ricorda l’impegno profuso per superare le divisioni locali, anche in occasione della costruzione di una lista unitaria. Un percorso che, a suo giudizio, rischia oggi di essere compromesso dalle contrapposizioni.

Nel merito della questione, Alessandri invita il sindaco a privilegiare l’ascolto e la progettazione. «Amministrare significa anche ascoltare. Un’idea non è un progetto e un annuncio non è un provvedimento», sottolinea, evidenziando come, secondo quanto riferisce, non sia stato ancora presentato un progetto organico né adottato un atto per istituire l’isola pedonale.

L’ex sindaco distingue inoltre le chiusure temporanee del corso in occasione di manifestazioni ed eventi da una modifica permanente della viabilità. «Chiudere il corso per l’Expo o per un raduno di auto d’epoca è una cosa; cambiarne stabilmente la viabilità è tutt’altra», afferma.

Per Alessandri, una proposta credibile deve affrontare nel dettaglio le esigenze quotidiane di chi vive e lavora nel centro storico: dalla sosta alle consegne per i negozi, fino all’accessibilità per gli anziani. Tutto questo, sottolinea, deve essere accompagnato da tempi e costi certi. Nel suo intervento richiama anche il mutuo da 300mila euro acceso per il parcheggio e l’ipotesi di una pedonalizzazione graduale dopo Natale, chiedendo risposte concrete sulle modalità di attuazione.

Critiche anche al metodo con cui è stato affrontato il confronto pubblico. Alessandri contesta la definizione della scelta come «ineludibile» e delle proteste come «immotivate». «Nessuna decisione è inevitabile prima di essere spiegata, e cinquecento firme in due settimane sono un segnale da ascoltare, non da liquidare», dichiara.

L’ex sindaco riconosce la legittimità delle preoccupazioni espresse da chi si oppone alla pedonalizzazione, ma invita anche i contestatori a tradurre il dissenso in proposte concrete. «Un volantino e una raccolta di firme non sostituiscono una proposta», osserva, aggiungendo che «le battaglie si vincono su atti e progetti, non sulle intenzioni».

Ai cittadini che hanno sottoscritto la petizione, Alessandri ribadisce il diritto di conoscere i contenuti della proposta prima di essere chiamati a esprimersi. «Nessuno deve sentirsi costretto a schierarsi oggi a favore o contro qualcosa di cui non si conoscono ancora i contenuti», afferma, chiedendo all’amministrazione di fornire informazioni chiare e di evitare allarmismi.

La posizione dell’ex sindaco è infine esplicita: «Non sono favorevole all’isola pedonale così come è stata prospettata». Una contrarietà che, precisa, non significa negare la necessità di valorizzare il centro storico, ma subordinare ogni trasformazione a un percorso condiviso e sostenibile.

La strada indicata da Alessandri prevede un progetto scritto, con orari, accessi e deroghe, da presentare in un’assemblea pubblica; una sperimentazione a tempo, con criteri di valutazione definiti in anticipo; e infine una decisione in consiglio comunale. «La decisione in consiglio comunale, davanti al paese e non sui giornali», è la sua indicazione.

L’appello conclusivo è rivolto all’intera comunità, affinché il confronto non si trasformi in un’ulteriore occasione di divisione. «Pieve di Teco non è un bene personale del sindaco, né di chi lo contesta, né di chi guarda a ciò che verrà. È di chi ci abita, ci lavora e lo ama. È da loro, e per loro, che dobbiamo ripartire».