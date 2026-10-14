Pieve di Teco capitale dell’arte: quattro artisti trasformano la Valle Arroscia in un atelier internazionale

Pieve di Teco. I fiumi, i borghi e i paesaggi della Valle Arroscia diventano protagonisti delle opere di quattro artisti internazionali che hanno trascorso due mesi a Pieve di Teco per sviluppare i propri progetti. Arrivano da Hong Kong, Città del Messico, Madrid e New York e, attraverso pittura, incisione e disegno, hanno interpretato il territorio ligure, ciascuno secondo la propria sensibilità e tecnica espressiva.

L’esperienza, promossa da Arroscia Residency, ha portato i partecipanti a confrontarsi con la natura, la cultura e le tradizioni locali, trasformando quanto osservato durante il soggiorno in una serie di lavori originali. Il risultato sarà presentato al pubblico in una mostra collettiva che riunisce le quattro ricerche artistiche. Sharon Cheuk Wun Lee, originaria di Hong Kong e attiva anche a New York, ha utilizzato l’incisione su metallo per esplorare il rapporto tra passato e presente, prendendo spunto dai corsi d’acqua, dalla vegetazione e dai centri montani della zona. Le sue creazioni richiamano il movimento dei fiumi e il loro rapporto con l’ambiente circostante.

Juana Subercaseaux, proveniente da Città del Messico, ha concentrato la propria attenzione sui cambiamenti dei fenomeni naturali, rappresentandoli attraverso dipinti astratti. «Che sia fugace, violento o impercettibilmente sottile, questo rappresenta una sfida per me: come catturare la presenza del cambiamento in un dipinto», spiega l’autrice. La madrilena Raquel de la Coba Martinez ha invece lavorato sui colori e sulle trasformazioni stagionali del paesaggio. «Custodisco nel cuore il mutare delle stagioni, guardando le colline tingersi di rosso e vedendo il mio lavoro evolversi di pari passo. C’è una bellezza intrinseca nel trovarsi in un borgo italiano isolato: un luogo dove è facile ritrovare se stessi attraverso la pittura», racconta.

Julie Harrison, di New York, si è dedicata ai luoghi in cui l’acqua incontra la terra. Attraverso mappe e sopralluoghi lungo i torrenti locali ha realizzato disegni astratti nei toni del nero, del grigio e del rosso, inserendo immagini di organismi microscopici per rappresentare gli elementi biologici presenti lungo le sponde.

La presenza dei quattro autori ha offerto anche un’occasione di confronto con le scuole. Per due giornate, gli studenti degli istituti medi e superiori hanno visitato gli atelier, osservato le tecniche utilizzate e dialogato direttamente con i protagonisti del progetto. «L’arte e gli artisti sono storicamente stati un veicolo importante per trasmettere lo stato del mondo che ci circonda così com’è, le sue sfide, la sua meraviglia e la sua bellezza, promuovendo una visione di come il mondo dovrebbe essere. Costruire ponti tra culture diverse è una missione vitale a cui l’arte ha molto da offrire. A questa missione noi ci dedichiamo», sottolinea John Clements, cofondatore di Arroscia Residency.