Pieve di Teco, 280mila euro per riqualificare l’ex caserma Manfredi
La giunta approva il progetto per isolare il tetto e rinnovare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici
Pieve di Teco. Un investimento da 280mila euro per migliorare l’efficienza energetica dell’ex caserma Manfredi, attraverso l’isolamento della copertura e il rinnovo dei sistemi di climatizzazione. La giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Pira ha approvato il progetto esecutivo, dando il via libera tecnico all’operazione e alla richiesta di finanziamento regionale.
L’obiettivo è rendere l’edificio pubblico meno dispendioso dal punto di vista dei consumi, limitando le dispersioni di calore e migliorando le prestazioni degli impianti utilizzati durante l’inverno e l’estate. L’opera rientra nel programma FESR 2021-2027, attraverso il quale la Regione Liguria sostiene interventi destinati a contenere il fabbisogno di energia e le emissioni di gas responsabili del cambiamento climatico. L’iniziativa punta a recuperare e valorizzare un immobile esistente, migliorandone le condizioni di utilizzo senza ricorrere a nuove costruzioni. La coibentazione del tetto consentirà di limitare la dispersione termica, mentre l’ammodernamento delle apparecchiature potrà contribuire a ridurre il fabbisogno necessario per mantenere temperature adeguate negli ambienti, sia nei mesi freddi sia durante la stagione estiva.
Il bando prevede che gli immobili interessati migliorino di almeno una classe energetica e raggiungano un risparmio minimo del 30% rispetto alla situazione precedente. Per Pieve di Teco, quindi, l’operazione punta ad abbassare i costi di gestione della struttura, rendendola più efficiente durante tutto l’anno.
La spesa complessiva ammonta a 280mila euro, con la possibilità di ottenere un contributo pari all’80% dell’investimento, equivalente a 224mila euro. Per la quota restante, 56mila euro, l’amministrazione intende ricorrere al Conto Termico, il meccanismo di incentivazione gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE). La copertura finanziaria dipenderà quindi dall’accesso alle risorse richieste.
La progettazione è stata affidata al geometra Christian Cha di Aquila d’Arroscia, affiancato dall’ingegnere Ivan Damino di Albenga per gli aspetti impiantistici e dall’architetto Rosanna Donato di Garlenda per quelli monumentali.
Il provvedimento rappresenta un passaggio preliminare: il via libera non equivale ancora all’apertura del cantiere, subordinata al completamento dell’iter amministrativo e all’ottenimento delle risorse. L’opera sarà inserita nel programma triennale dei lavori pubblici dopo la definizione della relativa copertura economica.