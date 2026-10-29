Pieve di Teco, 280mila euro per riqualificare l’ex caserma Manfredi

Pieve di Teco. Un investimento da 280mila euro per migliorare l’efficienza energetica dell’ex caserma Manfredi, attraverso l’isolamento della copertura e il rinnovo dei sistemi di climatizzazione. La giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Pira ha approvato il progetto esecutivo, dando il via libera tecnico all’operazione e alla richiesta di finanziamento regionale.

L’obiettivo è rendere l’edificio pubblico meno dispendioso dal punto di vista dei consumi, limitando le dispersioni di calore e migliorando le prestazioni degli impianti utilizzati durante l’inverno e l’estate. L’opera rientra nel programma FESR 2021-2027, attraverso il quale la Regione Liguria sostiene interventi destinati a contenere il fabbisogno di energia e le emissioni di gas responsabili del cambiamento climatico. L’iniziativa punta a recuperare e valorizzare un immobile esistente, migliorandone le condizioni di utilizzo senza ricorrere a nuove costruzioni. La coibentazione del tetto consentirà di limitare la dispersione termica, mentre l’ammodernamento delle apparecchiature potrà contribuire a ridurre il fabbisogno necessario per mantenere temperature adeguate negli ambienti, sia nei mesi freddi sia durante la stagione estiva.