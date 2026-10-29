Piazza Eroi slitta all’estate 2027, su Tethys la giunta frena: «Pian di Nave solo uno studio»

Donzella corregge le previsioni dell’impresa sul parcheggio: «Febbraio non è plausibile». Spiraglio per recuperare alcuni posti auto a Natale. Sul futuro dell’Istituto dei cetacei Dedali e Artusi ridimensionano il progetto del Living Garden: «Nessun impegno, servono ancora autorizzazioni»

Sanremo. Piazza Eroi difficilmente sarà pronta per febbraio 2027 e l’orizzonte più realistico, secondo l’amministrazione comunale, si sposta verso la prossima estate. Sul futuro dell’Istituto Tethys a Pian di Nave, invece, la giunta Mager frena: quella dello stralcio della concessione del bar gelateria Living Garden è al momento soltanto un’ipotesi progettuale preliminare, sulla quale non è stato assunto alcun impegno.

Sono i due chiarimenti principali arrivati questa sera in apertura del consiglio comunale di Sanremo, durante il question time, nelle risposte alle interpellanze presentate dal gruppo Fratelli d’Italia e illustrate dal capogruppo Antonino Consiglio. Sul cantiere del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, all’indomani del sopralluogo effettuato insieme al dirigente Giambattista Miceli e ai tecnici comunali per verificare direttamente l’avanzamento delle lavorazioni.

Donzella ha anzitutto raffreddato le previsioni più ottimistiche circolate nelle ultime settimane. «La scadenza di febbraio 2027, pur nel rispetto di quanto dichiarato dall’impresa, per l’amministrazione non è plausibile. Riteniamo più probabile arrivare alla conclusione nell’estate 2027», ha spiegato l’assessore. Entro dicembre, secondo il cronoprogramma sul quale stanno lavorando gli uffici, l’obiettivo resta comunque quello di arrivare al completamento al grezzo delle strutture.

Donzella ha aperto anche uno spiraglio su un intervento atteso soprattutto dalle attività commerciali della zona: la possibilità di recuperare, già in occasione delle festività natalizie, alcuni parcheggi lungo il lato strada attualmente ricompreso nell’area di cantiere. Una prospettiva ancora da verificare sotto il profilo tecnico e della sicurezza, ma sulla quale Palazzo Bellevue sta lavorando per alleggerire almeno in parte i disagi che da anni gravano sulla zona.

Della risposta si è dichiarato «parzialmente soddisfatto» il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio, che con l’interpellanza aveva chiesto all’amministrazione di fare chiarezza sui tempi di un’opera ormai accompagnata da continui slittamenti.

Subito dopo il confronto si è spostato sull’altro dossier caldo: il futuro dell’Istituto Tethys e l’ipotesi di realizzare a Pian di Nave, nell’area oggi occupata anche dal Living Garden, un polo dedicato allo studio e alla divulgazione del Santuario Pelagos. Nell’illustrare l’interpellanza, Consiglio ha insistito soprattutto su due aspetti: la decisione dell’amministrazione di abbandonare Palazzo Roverizio quale futura sede dell’Istituto e il rischio che un eventuale nuovo progetto possa mettere in discussione le attività oggi presenti in concessione a Pian di Nave.

A rispondere è stata innanzitutto l’assessore al Patrimonio Enza Dedali, che ha ricostruito il percorso seguito dall’amministrazione. «Con Tethys il confronto è aperto dal dicembre 2024, dopo le scoperte relative agli affreschi settecenteschi di Palazzo Roverizio. La Soprintendenza ha sollevato dubbi rispetto alla possibilità di destinare quell’immobile a sede dell’Istituto e da lì è partito il confronto per individuare una soluzione alternativa che potesse garantire spazi più idonei», ha spiegato.

Il dossier si è quindi allargato ad altre possibili collocazioni. «Il 9 settembre abbiamo interpellato anche il senatore Gianni Berrino per approfondire la disponibilità dell’ex Capitaneria di porto, nella zona di Santa Tecla, ma quella strada non è risultata percorribile», ha proseguito Dedali. Poi l’occasione offerta dal bando nazionale legato alla “Città del mare”. «Quando è uscito il bando mi sono immediatamente attivata con i consulenti per approfondirne le possibilità. Lo scorso anno se lo era aggiudicato il Comune di Ravenna nell’ambito di investimenti per circa 8 milioni di euro».

Sul Living Garden, però, l’assessore ha voluto sgombrare il campo dall’idea che una decisione sia già stata presa. «In questo momento non ci sono impegni rispetto alla struttura del Living Garden. Sto approfondendo i termini della concessione e anche il valore del gettito che il Comune ricava da quell’attività».

A chiarire ulteriormente lo stato dell’arte è intervenuta l’assessore al Demanio Lucia Artusi. «Il progetto complessivo di riqualificazione di Pian di Nave è preliminare ed è nato dall’iniziativa di un nostro progettista dell’ufficio Demanio. Al momento esiste uno studio di fattibilità di massima, niente di più», ha spiegato.

L’area, ha ricordato Artusi, è inoltre soggetta a un percorso autorizzativo tutt’altro che semplice. «Servono autorizzazioni anche da parte di altri enti, a cominciare dalla Regione. Un eventuale progetto esecutivo è ancora tutto da approfondire. Abbiamo condiviso l’idea all’interno della maggioranza e soltanto adesso inizieremo a confrontarci con tutti gli enti coinvolti».

C’è poi il nodo delle concessioni demaniali oggi esistenti a Pian di Nave. «Le concessioni in essere sono scadute e dovranno necessariamente essere riassegnate entro il 30 giugno 2027. Se alcune dovessero essere modificate, sarebbe necessario intervenire anche sul Pud, il Piano di utilizzo demaniale, e quindi il provvedimento dovrebbe comunque passare dal consiglio comunale», ha precisato Artusi. Il valore complessivo ipotizzato per il progetto si aggira sui 7,5 milioni di euro.

Consiglio non ha però rinunciato all’affondo nelle repliche. Rivolgendosi a Dedali ha richiamato i rapporti con Sanremo al Centro e l’eredità della precedente amministrazione Biancheri, accusando l’assessore di aver contraddetto un indirizzo assunto in passato. Poi la provocazione: «Lei non ha molto amore per i commercianti. Lo aveva già dimostrato nella pratica di pedonalizzazione di piazza Cassini e Nota».