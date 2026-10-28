Piazza Eroi, Comune in cantiere: obiettivo chiudere il “cratere”

Sul posto si sono recati l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, il dirigente del settore Giambattista Miceli e i tecnici comunali, che hanno fatto il punto con l’impresa e la direzione lavori sulla nuova fase delle lavorazioni. Proprio in questi giorni i bilici si stanno alternando all’interno dell’area recintata per trasportare l’ultimo lotto di solai prefabbricati destinati a comporre la base del piano di superficie.

Un sopralluogo che fotografa anche l’attenzione ormai quasi quotidiana riservata da Palazzo Bellevue a un’opera diventata, in più di tre anni, una sorta di maledizione per le attività affacciate sulla piazza e, più in generale, per una città costretta a convivere dal giugno 2023 con una gigantesca voragine aperta in uno degli snodi più delicati del centro. Un cantiere nato con una previsione di durata nell’ordine dei 18 mesi e sul quale, dopo crisi d’impresa, rallentamenti e continui aggiornamenti del cronoprogramma, sarebbe ormai azzardato indicare una data certa per la conclusione dell’intera opera.

La buona notizia, almeno guardando dentro le recinzioni, è che qualcosa è effettivamente cambiato. Come promesso all’amministrazione comunale, le maestranze impiegate nel cantiere e le squadre di carpentieri sono state raddoppiate. E il risultato si vede: in questi giorni le lavorazioni stanno procedendo con un ritmo sensibilmente superiore rispetto alle settimane precedenti. Entro la fine della prossima settimana dovrebbe concludersi l’arrivo dei prefabbricati necessari a completare l’ultimo livello. Poi toccherà alla carpenteria, alle armature e infine alla gettata della soletta in calcestruzzo. Se questa tabella di marcia verrà rispettata, entro la fine di novembre potrebbe materializzarsi quello che per Sanremo rappresenta ormai un traguardo quasi simbolico: la chiusura del grande “cratere”, come lo aveva ribattezzato lo stesso sindaco Alessandro Mager poco dopo il suo insediamento.

Chiudere la voragine, però, non significherà né inaugurare la nuova piazza né smantellare il cantiere. La soletta rappresenterà il tetto dell’autorimessa e contemporaneamente il piano sul quale dovrà essere costruita la sistemazione superficiale. Restano inoltre da completare impianti e finiture dei tre livelli sotterranei e tutte le opere necessarie alla futura entrata in esercizio del parcheggio. Ed è proprio qui che si giocherà la prossima scommessa. Palazzo Bellevue vuole evitare che, una volta coperto lo scavo, si apra l’ennesima pausa tra una fase e quella successiva. La priorità è quindi far sì che materiali, forniture e lavorazioni vengano programmati con sufficiente anticipo per mantenere una continuità che in passato è mancata troppe volte.

Non è un dettaglio, perché sopra il parcheggio dovrà prendere forma il nuovo disegno della piazza voluto dalla giunta Mager attraverso una variante da circa 700 mila euro. Il restyling ha cancellato la grande fontana scenografica prevista dal progetto originario dello studio Rolando e ha ridisegnato lo spazio anche in funzione del ritorno del mercato ambulante bisettimanale. Tra gli elementi più impegnativi c’è la pavimentazione: l’intera parte principale della piazza dovrà essere rivestita in pietra locale, individuata progettualmente nella Pietra di Verezzo, un materiale di pregio per il quale non sarà banale garantire nei tempi necessari le quantità richieste.

Contestualmente al sopralluogo dell’amministrazione, questa mattina in piazza Eroi sono arrivati anche i funzionari del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl, per un’ispezione sulle condizioni del cantiere. Un controllo che segue altri accertamenti già svolti nei mesi precedenti. Anche oggi sarebbero stati indicati alcuni punti sui quali intervenire per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza. Osservazioni che, allo stato, non comporterebbero comunque alcuna interruzione delle attività e non pregiudicano la prosecuzione delle lavorazioni.

Mentre sopra e dentro la voragine si prova finalmente ad accelerare, resta invece estremamente complicata la partita economica e giudiziaria che si è aperta attorno all’appalto. Tutto nasce dalla crisi della Cooperativa Edile Appennino, originaria realizzatrice dell’opera, finita in una pesante situazione finanziaria e costretta nei mesi scorsi a lasciare spazio al Consorzio Stabile Impero attraverso l’affitto del ramo d’azienda. Ora, però, la vecchia appaltatrice reclama dal Comune il pagamento di 165.974,93 euro più Iva relativi ai Sal 12 e 12 bis, contestando la scelta di Palazzo Bellevue di riconoscere quelle somme alla nuova gestione e di consentire pagamenti diretti finalizzati soprattutto a garantire forniture e continuità al cantiere. Dall’altra parte ci sono le pretese avanzate da Idroedil ed Ecoscavi, le imprese del territorio che in subappalto avevano eseguito la grande fase iniziale degli scavi e del movimento terra. Le due società chiedono complessivamente circa 600 mila euro e tentano di chiamare direttamente in causa il Comune nella sua veste di stazione appaltante. Palazzo Bellevue, per il momento, non riconosce la fondatezza delle richieste, nonostante l’autorizzazione concessa ai subappalti.

Quella di piazza Eroi è una vicenda nata nel luglio 2022 con la firma di un contratto di partenariato pubblico-privato nella forma del leasing in costruendo. Una formula pensata proprio per affidare al soggetto privato non soltanto la costruzione, ma anche il finanziamento dell’intervento e una parte significativa dei rischi connessi alla sua realizzazione. Nei fatti, però, la crisi dell’impresa capofila, i rapporti con fornitori e subappaltatori e la necessità di garantire comunque la prosecuzione di un’opera ormai aperta nel cuore della città hanno finito per riportare il Comune al centro di ogni problema. Un boomerang amministrativo prima ancora che finanziario, con Palazzo Bellevue costretto a districarsi tra tribunali, richieste di pagamento, sostituzioni societarie e forniture da garantire mentre, contemporaneamente, deve evitare che il cantiere si fermi ancora. Per questo il sopralluogo di questa mattina assume un significato che va oltre il semplice controllo dei lavori: adesso il primo obiettivo è chiudere finalmente quel cratere. Poi comincerà un’altra corsa, quella per costruirci sopra la piazza che Sanremo aspetta da più di tre anni.