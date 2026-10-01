Pian di Nave, FdI chiede chiarezza sul progetto

Sanremo. Il progetto per trasformare Pian di Nave in una più ampia piazza del mare approda già in consiglio comunale. Dopo la presentazione alla maggioranza dell’idea elaborata dall’ufficio Demanio del Comune, a firma dell’architetto Stefano Dighero e sotto l’indirizzo dell’assessore Lucia Artusi, il gruppo Fratelli d’Italia chiede chiarimenti formali all’amministrazione Mager.

I consiglieri comunali Antonino Consiglio, capogruppo, ed Elisa Balestra hanno depositato un’interpellanza indirizzata al presidente del consiglio comunale, al sindaco Alessandro Mager, all’assessore al Demanio Lucia Artusi e all’assessore alla Cultura Enza Dedali. Al centro del documento ci sono il progetto di riqualificazione di Pian di Nave, il futuro del Living Garden e la possibile candidatura di Sanremo a Capitale italiana del mare 2028.

L’interpellanza prende le mosse dalle notizie di stampa pubblicate il 1° ottobre, relative alla proposta discussa in maggioranza. Secondo quanto emerso, l’intervento prevederebbe la trasformazione del pennello a mare in passeggiata-belvedere, la copertura del tratto terminale del torrente San Romolo, l’ampliamento della piazza con una maggiore capienza per gli eventi, il riposizionamento delle attività oggi presenti nell’area, tra chioschi, giostre e Living Garden, e l’ipotesi di destinare uno spazio all’Istituto Tethys per un centro legato alla ricerca e alla divulgazione sul mare.

Un disegno che si collocherebbe dentro una strategia più ampia: preparare Sanremo alla candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2028, bando nazionale che mette in palio un milione di euro per il Comune vincitore. Una prospettiva che, secondo FdI, richiede però un passaggio di chiarezza politica e amministrativa.

«Si tratta di un’opera strategica e dal forte impatto urbanistico, commerciale, turistico e culturale per la nostra città», scrivono Consiglio e Balestra nell’interpellanza, sottolineando la necessità di fare piena luce sulle intenzioni dell’amministrazione, sui costi previsti, sulle modalità di gestione delle concessioni demaniali scadute e sulla fattibilità tecnica e autorizzativa dell’intervento.

Il primo punto riguarda lo stato effettivo del progetto. I consiglieri chiedono al sindaco e agli assessori competenti di confermare se le notizie emerse corrispondano al vero, quale sia il livello reale di avanzamento della progettazione e se esistano già atti formali di giunta oppure soltanto indirizzi politici e amministrativi ancora informali.

Secondo nodo: le autorizzazioni. FdI domanda se sia già stato avviato un confronto con Regione Liguria e Soprintendenza per verificare la fattibilità della copertura del torrente San Romolo e delle modifiche previste sul fronte mare, passaggio considerato decisivo per comprendere se l’idea possa trasformarsi in un progetto concretamente realizzabile.

C’è poi il tema più sensibile sotto il profilo economico e demaniale: il futuro delle attività presenti nell’area. L’interpellanza chiede quale destino sia previsto per gli operatori economici interessati dalla proposta di riqualificazione, con particolare riferimento alle concessioni demaniali e alle attività insistenti su Pian di Nave.

Altro capitolo riguarda l’Istituto Tethys. Consiglio e Balestra chiedono se vi siano stati contatti o accordi ufficiali con l’istituto e in che modo l’eventuale sede a Pian di Nave si coordinerebbe con il Centro studi previsto a Palazzo Roverizio, dopo il cambio di indirizzo deciso dalla nuova amministrazione sulla destinazione degli spazi recuperati con il Pinqua.

Infine, la parte finanziaria e temporale. FdI chiede di conoscere la stima economica dei lavori, quali fondi l’amministrazione intenda utilizzare oltre all’eventuale contributo legato al bando Capitale italiana del mare e quali siano le tempistiche operative per la presentazione della candidatura 2028.