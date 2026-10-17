Peccati di Gola torna a Mondovì: novità, grandi protagonisti e un viaggio nel gusto piemontese

Dal 30 ottobre al 1° novembre, tre giorni di eventi dedicati alle eccellenze del Piemonte, tra show cooking, degustazioni e incontri con protagonisti della cucina e della cultura. La direzione artistica è affidata a Claudio Porchia.

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 30 ottobre al 1° novembre Mondovì torna a essere la capitale del gusto piemontese con Peccati di Gola 2026. Tre giorni per incontrare produttori, scoprire specialità del territorio e partecipare a un programma che affianca al mercato delle eccellenze agroalimentari show cooking, degustazioni, presentazioni di libri, laboratori e appuntamenti culturali. L’edizione di quest’anno punta su un format rinnovato, capace di intrecciare gastronomia, cultura e intrattenimento. Con la direzione artistica di Claudio Porchia, la manifestazione invita il pubblico a scoprire non soltanto i sapori, ma anche le storie, le persone e le tradizioni che rendono riconoscibile il patrimonio gastronomico piemontese.

Il tartufo sarà uno dei grandi protagonisti, in programma incontri con i cercatori, approfondimenti sui territori di produzione, la presentazione della ristampa del volume di Giovanni Bernardo Vigo Il Piemonte dei tartufi: nel 1776 e 250 anni dopo e lo spettacolare show cooking del sommelier del Tartufo, The Lord of Truffle.

Il viaggio proseguirà tra le grandi materie prime piemontesi: la Fassona, con gli appuntamenti dedicati alla razza Piemontese e alla battuta a coltello, i formaggi raccontati attraverso degustazioni e show cooking e la Fontina DOP della Valle d’Aosta, territorio ospite dell’edizione. Spazio anche alle identità locali, dal pane di Niella Tanaro preparato con la Nigella alle Paste di Meliga, dalle produzioni De.Co. della Granda al gelato artigianale.

Tra le novità più golose spicca la Fabbrica del Cioccolato di Silvio Bessone, che per due giorni animerà piazza Roma con laboratori, dimostrazioni e degustazioni. Al centro, il nuovo Cioccopeccato Originale, una pralina che abbina il cioccolato alla Mela della Garzegna di Mondovì De.Co.

Il programma culturale porterà a Mondovì alcuni nomi noti del giornalismo, della cucina e della divulgazione. Barbara Ronchi della Rocca, Laura Maragliano e Alessandra Baruzzi affronteranno il tema delle tentazioni a tavola e dei trent’anni delle Lady Chef, protagoniste anche di una cena speciale. Bruno Gambarotta, Luciano Bertello e Franco Ferrero racconteranno invece la memoria della cucina piemontese, accompagnati da uno show cooking dedicato alla tradizione del putagè.

A Peccati di Gola 2026 anche la tavola diventa spettacolo, cultura e racconto. Dal 30 ottobre al 1° novembre, tre appuntamenti conviviali porteranno il pubblico dentro tre modi diversi di vivere la cucina piemontese: la creatività, la passione e la memoria. Non saranno semplici cene o degustazioni. Saranno occasioni per incontrare chef, giornalisti, scrittori e protagonisti della cultura gastronomica, ascoltare storie, scoprire prodotti e territori e condividere il piacere della tavola

Le prenotazioni sono aperte fino al 29 ottobre, salvo esaurimento dei posti disponibili, tramite il modulo online. (https://tally.so/r/lbogqv)

Non mancheranno gli appuntamenti con lo scrittore e musicista Marco Carena, le presentazioni editoriali e le conversazioni dedicate alla storia e alle curiosità del cibo.

Attenzione anche alla biodiversità e alla tutela delle produzioni tradizionali, con Slow Food, i laboratori sulle varietà di zucca e le attività dedicate ai castagneti. La Via del Vino, realizzata in collaborazione con Go Wine, proporrà un percorso tra cantine, denominazioni e produttori piemontesi, con particolare attenzione a Dogliani e alla Langa Monregalese. Birre artigianali, erbe aromatiche, tisane, cocktail e percorsi sensoriali completeranno l’offerta.

A rendere ancora più vivace il centro cittadino saranno le caricature dal vivo di Peccati a matita, le opere dei madonnari, la musica e le due serate dedicate al ballo liscio. Non mancheranno le proposte per famiglie e bambini e le occasioni per scoprire il patrimonio culturale della città.

Peccati di Gola nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani, consorzi di tutela, imprese e realtà impegnate nella valorizzazione delle produzioni locali. Tra i protagonisti figurano anche l’Associazione Tartufai del Monregalese, i rappresentanti del Tartufo di Farigliano e del Tartufo Nero De.Co. di Scagnello e Briaglia, l’Associazione Nigella, il Coalvi – Consorzio di Tutela della Razza Piemontese e il Consorzio Pasta di Meliga. Accanto a loro partecipano ONAF, Consorzio BOP – Birre Originali Piemonte, Guilde des Fromagers Italia, Lady Chef, Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio e i Custodi dei Castagneti delle Alpi. L’iniziativa coinvolge inoltre numerose aziende e produttori del teritorio insieme a Coop Liguria e all’azienda agricola Frères, in Valle d’Aosta,regione ospite della manifestazione. Il contributo dell’Istituto Alberghiero Giolitti e del CFPCemon – Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese rafforza il legame tra manifestazione, formazione e competenze professionali. Una rete che mette in relazione produttori, associazioni e operatori, valorizzando le tradizioni gastronomiche e la vitalità del tessuto economico locale.

Peccati di Gola 2026 si propone così come un appuntamento capace di unire prodotti, persone, cultura e intrattenimento, valorizzando Mondovì e il suo territorio attraverso il racconto delle eccellenze piemontesi. Un invito a lasciarsi guidare dalla curiosità e a scoprire, in ogni piazza, una nuova tentazione del gusto.