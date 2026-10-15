Patrizia Campanile debutta nella musica con “OPS! Ma questa chi è?”: il primo singolo dell’artista sanremese

Il brano, pubblicato da Hoop Music, mescola jazz e sonorità latine e racconta il difficile equilibrio tra il desiderio di esprimersi e le incombenze della vita quotidiana

Sanremo. Dopo il teatro, il cinema, il burlesque e anni dedicati alla formazione nelle arti performative, Patrizia Campanile aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso artistico. Dal 9 ottobre è disponibile sulle principali piattaforme digitali “OPS! Ma questa chi è?”, primo singolo della poliedrica artista sanremese, pubblicato dall’etichetta Hoop Music.

Il debutto discografico arriva al termine di un percorso che ha visto Campanile impegnata negli anni in numerosi spettacoli teatrali, due film, flashmob, performance burlesque e nell’attività del PAT, l’accademia di arti performative da lei portata avanti a Sanremo. Mancava ancora il canto, una strada già sfiorata in passato con il musical teatrale Elyza My Flower Lady, prima che il progetto musicale venisse momentaneamente accantonato.

L’idea del nuovo singolo, racconta l’artista, è nata quasi per caso. «“OPS! Ma questa chi è?” è nata quasi per gioco con la mia amica cantante Nesibe Caprile, che da poco è uscita con la sua nuova canzone Sottopelle. Nello stesso periodo cercavo una colonna sonora per il mio prossimo progetto cinematografico, il cui titolo è ancora top secret. Così mi sono detta: perché non farla io?».

Da quella intuizione è nato un brano caratterizzato da sonorità jazz con incursioni di sapore latino, nel quale Campanile racconta in chiave ironica ma autobiografica il conflitto tra il desiderio di brillare sul palco e la pressione della vita quotidiana. Da una parte la necessità di creare, esibirsi e dare spazio alla propria identità artistica, dall’altra conti, responsabilità e incombenze capaci spesso di sottrarre tempo ed energie alla libera espressione.

Il filo conduttore resta però quello della ripartenza. Cadute, ostacoli e difficoltà fanno parte del percorso, ma il messaggio affidato al brano è quello di non arrendersi e continuare a inseguire i propri progetti.

Ad arricchire il pezzo c’è anche il sax di Gabry Sax, mentre sono già in corso le riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà prossimamente l’uscita del singolo.