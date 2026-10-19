Nuovo Sud Est, parte la gara da 1,65 milioni: via l’asfalto, più verde e stop alle auto

Sanremo. Dalla progettazione alla gara. Entra nella fase decisiva la trasformazione della Passeggiata Salvo d’Acquisto e dei giardini affacciati su Portosole, uno degli interventi più rilevanti del programma “saNremo VERDE” finanziato attraverso il Pr Liguria Fesr 2021-2027, voluto dalla nuova giunta del sindaco

Il Comune di Sanremo ha pubblicato la procedura aperta per affidare i lavori: sul tavolo c’è un appalto da 1.650.737,06 euro oltre Iva, mentre le imprese interessate avranno tempo soltanto fino alle 8.55 del 3 novembre per presentare le offerte. Cinque minuti più tardi, alle 9, è già fissata la prima seduta telematica di gara. Il progetto esecutivo a firma dell’architetto Alberto Pulinetti era stato approvato dalla giunta comunale il 24 settembre. La scelta è quella della procedura aperta con criterio del minor prezzo, attraverso il ribasso sull’elenco prezzi, e con una finestra particolarmente breve per la presentazione delle offerte, giustificata dall’urgenza dell’intervento.

Urgenza che ha una spiegazione molto concreta: i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2027, pena la revoca del contributo regionale che finanzia l’operazione nell’ambito della strategia territoriale “saNremo VERDE”. È quindi iniziata la corsa per trasformare uno dei grandi spazi pubblici del fronte mare orientale della città.

L’intervento riguarda un’area di circa 12.078 metri quadrati, sviluppata longitudinalmente tra la pista ciclabile a nord e il fronte di Portosole a sud, comprendendo i giardini e la Passeggiata Salvo d’Acquisto e interessando anche porzioni di corso Trento Trieste. Restano escluse alcune aree in concessione, i chioschi e le proprietà private. Oggi il luogo si presenta come una successione poco omogenea di aiuole, percorsi e pavimentazioni differenti. La relazione progettuale descrive una situazione nella quale i cordoli delle aree verdi producono continui piccoli dislivelli, mentre le superfici sono costituite prevalentemente da materiali impermeabili. Sul lato Portosole la passeggiata è invece completamente asfaltata, priva di vegetazione e arredo urbano e viene utilizzata in alcuni periodi anche come strada carrabile e parcheggio. Ed è proprio questa configurazione che il progetto vuole ribaltare.

La Passeggiata Salvo d’Acquisto verrà trasformata in zona pedonale: il passaggio dei veicoli resterà consentito soltanto dal lato est e limitatamente ai mezzi di manutenzione e di soccorso. Contestualmente saranno rimosse le superfici impermeabili o eccessivamente compattate dei giardini. In sostanza, l’area oggi utilizzabile anche dalle automobili dovrà diventare definitivamente parte dello spazio verde e pedonale del fronte mare. La filosofia dell’intervento non è quella di sostituire semplicemente una pavimentazione con un’altra. Il progetto è stato inserito nel capitolo dedicato alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi connessi al clima. La parola chiave è quindi “de-paving”: rimuovere superfici impermeabili, aumentare la capacità del terreno di assorbire l’acqua e incrementare la copertura vegetale. Gli obiettivi indicati dai progettisti sono la mitigazione dell’isola di calore, la produzione di maggiore ombra lungo i percorsi, l’aumento dell’evapotraspirazione e la riduzione del ruscellamento superficiale delle piogge.

Il nuovo disegno prevede un piano di calpestio continuo e senza cordoli, con aiuole, aree di sosta e percorsi permeabili tutti sostanzialmente alla stessa quota, così da migliorare anche l’accessibilità per persone con difficoltà motorie. Le superfici pedonali avranno una pavimentazione drenante color sabbia; l’area giochi sarà invece realizzata con una superficie in gomma grigio chiaro. Sono previste sedute continue in calcestruzzo faccia a vista, nuovi arredi e un sistema di illuminazione sia funzionale sia scenografica. Uno degli elementi più interessanti è proprio il rapporto con l’acqua. Il progetto prevede canali e aree verdi inondabili, capaci quindi di ricevere temporaneamente l’acqua durante le precipitazioni più intense, insieme alla regimentazione sostenibile delle piogge.

Saranno realizzati nuovi impianti di irrigazione e nebulizzazione e, dove tecnicamente possibile, verrà utilizzata acqua piovana recuperata e accumulata. È prevista inoltre l’installazione di pergole ricoperte da vegetazione ombreggiante. L’intenzione è trasformare i giardini in una sorta di infrastruttura climatica oltre che ricreativa: più terreno permeabile, maggiore massa vegetale e meno superfici capaci di accumulare calore. La vegetazione sarà scelta anche sulla base della capacità di catturare CO2, creare ombra e resistere alle particolari condizioni di una zona direttamente esposta al vento e all’aerosol marino.

Cambierà anche l’organizzazione delle funzioni. L’attuale area giochi per bambini sarà ridisegnata e maggiormente collegata alle strutture ludiche già presenti e all’area ristoro. Accanto ai normali percorsi pedonali sono inoltre previsti spazi e attrezzature per attività sportive outdoor. L’obiettivo dichiarato è creare un unico spazio multifunzionale, nel quale percorsi, giardini e aree di sosta non siano più separati da cordoli e pavimentazioni differenti ma costituiscano un sistema continuo e liberamente accessibile. La passeggiata vera e propria sarà disegnata con percorsi pedonali meno rigidi e lineari, alternati a zone di aggregazione e spazi verdi, mantenendo e valorizzando le visuali verso il mare e Portosole. Il progetto si inserisce infatti in un sistema verde più ampio: verso ovest prosegue nei giardini di corso Trento Trieste e nel sistema del centro, mentre a est dialoga con parco San Martino e, sul lato monte, con la pista ciclopedonale.

La suddivisione economica della gara aiuta anche a capire la complessità dei lavori. Dei 1,65 milioni di euro, circa 932.541 euro, pari al 56,49%, ricadono nella categoria OG2 relativa al restauro e alla manutenzione di beni sottoposti a tutela culturale e ambientale. Altri 330.613 euro riguardano acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione delle acque, mentre 387.583 euro sono destinati alla categoria specifica del verde e dell’arredo urbano. È inoltre prevista una componente da circa 38.390 euro per gli impianti elettrici. L’importo effettivamente soggetto a ribasso è 1.588.785,63 euro; altri 61.951,43 euro sono oneri della sicurezza. Dentro la base di gara sono stimati anche 634.520 euro di costo della manodopera. Il finanziamento arriverà in parte dalla Regione attraverso il programma Fesr e, per la quota rimanente, dal bilancio comunale.

La sistemazione della superficie non sarà l’unica difficoltà. Sotto la passeggiata transitano infatti alcuni dei sottoservizi più importanti della città, comprese le tubazioni dell’acquedotto del Roja e della rete fognaria. All’interno dell’area scorrono inoltre, in tratti tombinati, il rio Rubino e il rio San Lazzaro. Parti del lotto sono inoltre comprese nelle aree di pericolosità fluviale P2 e P3 e il progetto ricade in un contesto sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici. La gara richiede per questo qualificazioni specifiche alle imprese che intendono partecipare. Non è un caso che il Comune abbia scelto di mantenere l’intervento in un unico lotto, motivando la decisione proprio con la necessità di coordinare lavorazioni omogenee e soprattutto le interferenze con i sottoservizi esistenti.