Passaggio alle ecoisole, a Camporosso 4 incontri informativi sul nuovo sistema di raccolta rifiuti

Camporosso. Novità in arrivo per la gestione dei rifiuti nel Comune di Camporosso: il sistema di raccolta differenziata si rinnova, passando dall’attuale modalità “porta a porta” al più moderno sistema delle ecoisole informatizzate. Per accompagnare i cittadini e le attività commerciali in questo importante passaggio, Teknoservice, gestore del servizio per il Bacino Ventimigliese, ha organizzato una serie di incontri informativi aperti a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

Al fine di agevolare al massimo la partecipazione, sono stati previsti 4 appuntamenti presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone, strutturati su due giornate e con doppi turni:

Lunedì 12 ottobre: alle 18 e alle 20.

Martedì 13 ottobre: alle 18 e alle 20.

Tutti gli incontri tratteranno i medesimi argomenti, permettendo così agli utenti di scegliere il giorno e la fascia oraria più in linea con le proprie esigenze. Durante le serate verrà illustrato nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio e delle ecoisole, oltre a fornire tutte le indicazioni necessarie sulle modalità di ritiro dei kit per il conferimento dei rifiuti.

La dotazione dei kit è composta da tessere e sacchetti provvisti di QR Code, indispensabili per l’apertura e il corretto utilizzo delle nuove ecoisole.

La distribuzione del materiale prenderà il via la settimana successiva agli incontri presso il Greenpoint di Teknoservice, presso il PalaBigauda. I cittadini potranno recarsi al punto di ritiro nelle seguenti giornate:

Martedì 20 ottobre

Mercoledì 21 ottobre

Martedì 27 ottobre

Mercoledì 28 ottobre

L’orario di apertura per queste date sarà continuato dalle 8,30 alle 14.

Per poter ritirare il kit, è necessario l’intestatario della TARI (tassa sui rifiuti) si presenti munito del proprio codice fiscale. Nel caso in cui l’intestatario fosse impossibilitato a recarsi personalmente al Greenpoint, potrà delegare una terza persona. Il delegato dovrà presentare l’apposito modulo di delega debitamente compilato e firmato, accompagnato da una copia del codice fiscale dell’intestatario (delegante).

A partire dal 29 ottobre la distribuzione continuerà presso il Greenpoint negli orari apertura. Al fine di evitare code e disagi, è fortemente consigliato recarsi al PalaBigauda nei giorni indicati.

Contatti utili e assistenza Per chiarire eventuali dubbi o richiedere ulteriori informazioni, Teknoservice mette a disposizione dei cittadini diversi canali di comunicazione: