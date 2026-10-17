Parla francese il 41° Sanremo Rally Storico

Successo di forza del francese Delcour che regola il positivo polacco Lubiak e il belga Loix che precede “Zippo” il migliore degli italiani
Sanremo. Suona la marsigliese sul palco di Pian di Nave a Sanremo per festeggiare il successo di François Delecour che ha condiviso la sua Peugeot 306 Maxi con Fabrice Gordon. Il pilota francese ha preceduto di 56” il polacco Maciej Lubiak sulla Porsche 911 con Grzegorz Dachowiski; terzo posto sul podio per il belga Freddy Loix con Pieter Tsioen su Toyota Corolla WRC a 3’07”0. Manca il podio, per appena 19”9, il migliore degli italiani Andrea “Zippo” Zivian, affiancato alle note da Nicola Arena, tornato in speciale dopo un anno e al volante della Subaru dopo quattro anni.
Questa edizione ha presentato un doppio volto con Delecour e Lubaik che si sono divisi le otto prove speciali della prima giornata di gara, vincendone quattro ciascuno, e chiudendo separati di 29”6. Cambia tutto nella seconda tappa, quella di sabato, con il numero 1 Jari-Matti Latvala, affiancato dal giapponese Tomiya Maekawa che sale in cattedra. Il campione finlandese, in difficoltà nella prima tappa per la scarsa conoscenza delle prove del Ponente Ligure, fa valere la sua classe imponendosi nelle due prove speciali in scena nell’entroterra di Imperia. Ciò non è gli però stato sufficiente per risalire la classifica che lo vedeva penalizzato di dieci minuti per non essersi presentato all’ultimo Controllo Orario di venerdì sera ed essere poi uscito con sette minuti di ritardo (1’10 di penalità) dal parco assistenza di oggi. Una doppia penalizzazione che lo fanno precipitare in decima posizione finale. Delusione per i colori italiani che vedono il ritiro sulla prova di Ghimbegna, quando era quinto, di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis per uscita di strada senza danni all’equipaggio con la loro Porsche 911. Nella stessa prova escono di scena anche Alessandro Gino e Corrado Bonato che hanno rotto il cambio della loro BMW M3 mentre navigavano fra i primi dieci. Ripartiti questa mattina, hanno chiuso 22° assoluti.
Dei 37 partiti hanno concluso la gara in 26.
Vittoria nella sezione tricolore per “Il Valli”, con Stefano Cirillo sul sedile di destra, che ha preso il comando delle operazioni al volante della sua BMW M3 dopo il ritiro di Da Zanche. Il pilota elvetico vince tutte le successive prove speciali, superando alla fine, per 23” 2, il locale Elio Cortese, affiancato da Ciro La Mura, su Subaru Legacy 4WD Turbo. Terza piazza per il vincitore del Terzo Raggruppamento, il funambolico Enrico Volpato, con Samuele Sardelli, su Ford Escort RS. Alle sue spalle, quarta posizione per il rientrato Alessandro Gino, iscritti sia alla gara europea, sia alla gara italiana.
Dai 36 partiti nella sezione tricolore, hanno concluso in 25.
CLASSIFICA ASSOLUTA EHRC: 1. DELECOUR-GORDON (Peugeot 306 Maxi) in 1:49’23.0; 2. LUBIAK-DACHOWSKI (Porsche 911) a 56.0; 3. LOIX-TSJOEN (Toyota Corolla WRC) a 3’07.0; 4. ZIPPO-ARENA (Subaru Impreza GT) a 3’26.9; 5. TISCHNER-CARL (BMW M3 E30) a 3’59.2; 6. PRYCE-FURNISS (Ford Escort RS1800) a 6’01.0; 7. RING-DEASY (Subaru Impreza GT) a 9’42.8; 8. GRAHAM-GRAHAM (BMW M3 E30) a 10’55.1; 9. KARLOWSKI-STENGL (Opel Ascona 400) a 13’40.8; 10. LATVALA-MAEKAWA (Toyota Celica ST185) a 13’56.4
CLASSIFICA ASSOLUTA CIRAS: 1. ‘ IL VALLI ‘-CIRILLO (Bmw M3 E30) in 1:39’55.8; 2. CORTESE-LAMURA (Subaru Legacy 4Wd Turbo) a 23.2; 3. VOLPATO-SORDELLI (Ford Escort Rs) a 4’29.1; 4. GINO-BONATO (Bmw M3 E30) a 6’29.1; 5. BIANCO-BARBIERO (Porsche 911) a 6’50.9; 6. ROSSI-ARMAND (Renault 5 Gt Turbo) a 10’33.2; 7. CIANI-VERNA (Lancia Rally 037) a 10’34.7; 8. COLLURA-MAROCCO (Lancia Delta Hf Integrale) a 11’16.2; 9. FERRARI-SORIANI (Porsche 911) a 11’16.6; 10. LOZZA-FIORENDI (Opel Kadett Gsi) a 13’30.9
CLASSIFICA ASSOLUTA CIRASC: 1. ‘ZIPPO’-ARENA (Subaru Impreza Gt) in 1:38’22.4; 2. GAGGERO-MOIRANO (Opel Corsa Gsi) a 10’54.9; 3. FRANCHINI-CALUFETTI (Mitsubishi Lancer Evo 6) a 13’54.1; 4. DELFINO-PIERANI (Opel Corsa Gsi 16V) a 14’15.6; 5. MARIOTTI-TRICOLI (Ford Escort Cosworth) a 15’33.1