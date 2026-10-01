Parco Roja, Regione Liguria aggiorna mappa del rischio idraulico

Ventimiglia . Il Decreto regionale 6804 del 25/09/2026 ha accolto la richiesta del Comune di Ventimiglia di riesame della mappa di pericolosità relativa ai corsi d’acqua che interessano l’ ex parco Ferroviario del Roja . Dopo l’entrata in vigore del nuovo PGRA, che aveva sostituito le precedenti cartografie del Piano di Bacino, era un passaggio necessario e cruciale per riavviare il percorso attuativo del Parco Roja.

«L’aggiornamento del piano idraulico rappresenta uno snodo fondamentale perché definisce le azioni da intraprendere per mettere in sicurezza il territorio e creare le condizioni per poter sviluppare progetti di valorizzazione dell’area del Parco Roja – dichiara il sindaco Flavio Di Muro -. È un’area dismessa da tantissimo tempo e sulla quale lavoro fin dal mio insediamento. Mi è stato chiesto più volte dal Consiglio comunale di dedicarmi personalmente a questo dossier, decisamente il più complesso sulla mia scrivania, e non mi sono sottratto. Qualcuno ha preferito facili proclami mediatici su questo tema, io ho invece scelto di non alimentare il dibattito, ma lavorare alacremente e in silenzio, insieme a tutti gli enti coinvolti, per giungere ad un risultato che oggi ci permette di compiere un significativo passo avanti. Ringrazio RFI, committente dello studio, sostenuta da FS Sistemi Urbani, l’Agenzia del Demanio, e infine Regione Liguria e ADBAS per il lavoro svolto. Questo mese ci confronteremo all’interno dell’Amministrazione per poi aprire un confronto con gli altri enti sulle prossime attività da compiere. Il Parco Roja può rappresentare una grande opportunità da costruire insieme per il futuro di Ventimiglia. La sinergia istituzionale fin qui dimostrata sono certo che saprà consolidarsi fino all’effettivo sviluppo di quest’area».