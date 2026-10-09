Parco Alpi Liguri, Ioculano (Pd): «Servono interpellanze del Partito Democratico con Bucci per sbloccare situazione»

Genova. «Lunedì ho depositato un’interpellanza per chiedere perché, dopo mesi, il Presidente Bucci non avesse ancora firmato il decreto di nomina del Presidente del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri. Oggi il decreto è stato firmato e Renato Adorno, sindaco di Rezzo, è il nuovo presidente a cui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono contento che si sia sbloccata una situazione ferma da troppo tempo, ma la domanda resta: perché si è dovuto attendere un’interpellanza per arrivare a una firma?». Lo dichiara Enrico Ioculano, vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale del PD, che ha presentato l’interpellanza.