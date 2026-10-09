Parcheggio “Torri di Colombo” di Taggia, domande entro il 5 febbraio per l’accesso all’area chiusa e riservata agli abbonati

L’accesso dei mezzi sarà regolato da un sistema di lettura automatica delle targhe; sarà quindi necessario indicare il veicolo autorizzato e fornire la relativa carta di circolazione

Taggia. Il Comune di Taggia ha approvato l’avviso pubblico per l’accesso in abbonamento a un’area separata del parcheggio coperto “Torri di Colombo”, dotata di 28 posti auto e destinata alla sosta prolungata. L’area, compartimentata, e quindi accessibile esclusivamente ai futuri abbonati e detentori delle chiavi, è stata creata con l’intento di incrementare il livello di sicurezza della struttura, tutelare il patrimonio comunale e gli utenti che fruiscono del parcheggio in forma continuativa. L’accesso dei mezzi sarà regolato da un sistema di lettura automatica delle targhe; sarà quindi necessario indicare il veicolo autorizzato e fornire la relativa carta di circolazione. Il canone è di 120 euro al mese, IVA inclusa.

Gli interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 12 di venerdì 5 febbraio 2027, utilizzando il modello predisposto dal Comune e seguendo le modalità indicate nell’avviso. Le richieste saranno valutate per formare una graduatoria. È previsto un bonus di 10 punti per chi, alla scadenza dell’avviso, sarà già titolare di un abbonamento attivo nella zona non separata del parcheggio.

L’abbonamento consentirà di accedere e sostare nell’area dedicata, senza l’assegnazione di un posto fisso numerato e in base alla disponibilità al momento dell’ingresso. La procedura servirà a raccogliere le domande e predisporre la graduatoria. Le concessioni saranno tuttavia attivate esclusivamente con il completamento degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla piena operatività dell’area.