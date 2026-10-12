Palma abbattuta dopo i danni per il palco del Super Karaoke a Ventimiglia, Leuzzi: «Chi sbaglia paga»

Ventimiglia. Una palma di circa vent’anni danneggiata durante l’allestimento del palco per il Super Karaoke e successivamente abbattuta dal Comune perché diventata pericolante. È il caso sollevato dal consigliere comunale del Pd Alessandro Leuzzi, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla gestione dei danni provocati durante le operazioni necessarie alla manifestazione, condotta da Michelle Hunziker e andata in scena dal 3 al 5 settembre scorsi al Belvedere del Resentello, a Ventimiglia.

Al centro della contestazione c’è soprattutto la risposta dell’amministrazione, che ha dichiarato di stare valutando la richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili. Una posizione che non ha soddisfatto Leuzzi, deciso a chiedere che si proceda concretamente per ottenere il ristoro del danno subito dal patrimonio pubblico.

«Chi fa danni paga – ha sottolineato il consigliere –. Sembra che ci sia un senso di sudditanza, perché l’azienda è grande (l’evento era organizzato da Mediaset, ndr) e forse è amica di qualcuno». Un’affermazione con cui Leuzzi contesta quello che ritiene un atteggiamento troppo attendista da parte dell’amministrazione.

«Leggo nella vostra risposta, di cui non sono soddisfatto: “Preso atto dell’accaduto, l’amministrazione sta valutando la richiesta di risarcimento”. Ma cosa valutate? Se hanno fatto un danno, pagano. Avranno un’assicurazione: attivatela», ha incalzato il consigliere.