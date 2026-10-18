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Pallapugno, l’Acqua San Bernardo Subalcuneo è campione d’Italia di serie A
Finale contro la Nocciole Marchisio Cortemilia, sugli spalti anche tanti tifosi liguri. L’assessore Marco Scajola: «Una sfida avvincente»
Cuneo. L’Acqua San Bernardo Subalcuneo conquista il campionato italiano di serie A di pallapugno, superando la Nocciole Marchisio Cortemilia nella partita di ritorno della finale disputata allo sferisterio cittadino. Un appuntamento che ha richiamato numerosi appassionati, arrivati anche dalla Liguria per assistere alla sfida decisiva. Tra i presenti l’assessore regionale e vicepresidente della Federazione Italiana Pallapugno Marco Scajola e l’onorevole Enrico Costa, presidente nazionale della FIPAP.
«È stato uno spettacolo di sport, passione e tradizione, con una grande partecipazione di pubblico e tanti appassionati arrivati anche dalla Liguria per assistere a una finale avvincente e di alto livello – dichiara il vicepresidente FIPAP Marco Scajola –. Complimenti alla Subalcuneo e a entrambe le squadre per aver regalato una sfida emozionante. La pallapugno rappresenta una parte importante della storia e dell’identità dei nostri territori e porta con sé valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra.
Desidero ringraziare tutte le società sportive per il grande lavoro che svolgono ogni giorno per valorizzare questa disciplina e avvicinare tanti giovani alla pallapugno. Un impegno importante, testimoniato anche dai risultati raggiunti dalle squadre maschili e femminili che si sono distinte nelle rispettive categorie. È fondamentale continuare a sostenere questo sport e tramandarlo alle nuove generazioni».