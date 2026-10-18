Pallapugno, l’Acqua San Bernardo Subalcuneo è campione d’Italia di serie A

Cuneo. L’Acqua San Bernardo Subalcuneo conquista il campionato italiano di serie A di pallapugno, superando la Nocciole Marchisio Cortemilia nella partita di ritorno della finale disputata allo sferisterio cittadino. Un appuntamento che ha richiamato numerosi appassionati, arrivati anche dalla Liguria per assistere alla sfida decisiva. Tra i presenti l’assessore regionale e vicepresidente della Federazione Italiana Pallapugno Marco Scajola e l’onorevole Enrico Costa, presidente nazionale della FIPAP.

«È stato uno spettacolo di sport, passione e tradizione, con una grande partecipazione di pubblico e tanti appassionati arrivati anche dalla Liguria per assistere a una finale avvincente e di alto livello – dichiara il vicepresidente FIPAP Marco Scajola –. Complimenti alla Subalcuneo e a entrambe le squadre per aver regalato una sfida emozionante. La pallapugno rappresenta una parte importante della storia e dell’identità dei nostri territori e porta con sé valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra.