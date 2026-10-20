Pallamano Ventimiglia Riviera Fiori 1, continua la serie positiva nel campionato Departemental

Ventimiglia. Domenica 18 ottobre si è disputata l’ennesima giornata di campionato Départemental francese, che ha visto impegnata la squadra Senior della Pallamano Ventimiglia Riviera Fiori 1, a casa del Saint Martin. Ancora una volta i Leoni Gialloneri hanno dato vita ad uno scontro emozionante, riportando una schiacciante vittoria per 40 a 21.

Le dichiarazioni della presidente Paola Nanni: «Che cosa posso dire se non che i ragazzi hanno dato, ancora una volta, prova di grande professionalità condita di tecnica e spirito di squadra. Ricordo che i ragazzi si sono ritrovati dopo 5 anni per ricostruire una squadra che, negli anni d’oro, aveva mietuto straordinari successi, sotto la guida di Pippo Malatino: Questa compagine è stata fortemente voluta dai giocatori, forse perché, l’attaccamento ad una maglia e ad una società che li ha fatti sportivamente crescere, quella maglia, dicevo, non si scorda mai. Il prossimo impegno sarà sabato 24/10 alle ore 18.30 al Palaroya di Ventimiglia vs Carros, davanti al proprio pubblico. Sarà un ritorno con un sapore particolare ed emozionante per tutti. Invitiamo tutti gli appassionati e non, a venire ad assistere alla partita, per sostenere una squadra che merita tutto il supporto possibile».

La presidente vuole ora aggiungere un cammeo, che ha come protagonisti, i Leoncine ventimigliesi, della categoria Under 13: «Anche loro, domenica scorsa hanno disputato la loro partita, ad Imperia. Questo incontro era amichevole e non rientrava nell’ambito di un campionato vero e proprio, ma fa parte di un’importante collaborazione con le altre due squadre del Ponente ligure. Bordighera e Imperia,