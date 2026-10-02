Palermo, inchiesta sulle rinnovabili: indagato il manager ventimigliese Pino Argirò

Ventimiglia. Giuseppe “Pino” Argirò, manager originario di Ventimiglia e molto conosciuto nel Ponente ligure, è tra i nove indagati nell’inchiesta della Procura di Palermo su presunti episodi di corruzione legati alle autorizzazioni ambientali regionali, anche nel settore delle energie rinnovabili. Tra gli indagati figura anche Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana ed ex presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, per il quale la Procura ha chiesto una misura cautelare.

Argirò, che al momento delle notifiche si trovava a Milano, avrebbe subito il sequestro dei telefoni cellulari nell’ambito delle perquisizioni disposte dagli inquirenti. A confermarlo è il suo legale, l’avvocato Sabrina Franzone di Genova.

«Non ci sono ancora stati notificati gli atti dell’inchiesta e quindi non conosciamo nel dettaglio le contestazioni – spiega Franzone –. Anche sulle misure cautelari occorre usare prudenza, perché non sappiamo quale provvedimento sia stato richiesto nei confronti di Argirò e se si tratti di una misura personale interdittiva». Complessivamente i pm avrebbero sollecitato gli arresti domiciliari per otto dei nove indagati e il divieto di dimora per il nono, ma al momento non è dato sapere quale sia il provvedimento richiesto per il manager ventimigliese

Le perquisizioni, coordinate dalla Procura di Palermo e condotte dalla Squadra Mobile, sono state disposte dopo la richiesta di misure cautelari e in vista degli interrogatori preventivi. Sarà successivamente il Gip a pronunciarsi sulle richieste avanzate dai magistrati. Argirò ha guidato negli ultimi cinque anni la Compagnia Valdostana delle Acque e la controllata CVA Eos, impegnata nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili anche in Sicilia. Il suo incarico era cessato nell’agosto scorso mentre l’indagine era arrivata a conclusione a giugno. Proprio con CVA Eos risultano sviluppati diversi progetti fotovoltaici nell’isola.