Palazzo Roverizio, il tesoro ritrovato

Conclusi i lavori Pnrr nelle antiche sale dell’Almerini: sotto intonaci e stratificazioni sono riemersi affreschi, decorazioni e paesaggi dimenticati. Pulinetti: «Un luogo che racconta la nascita della rappresentazione di Sanremo»

Sanremo. Ci sono stanze che non si restaurano soltanto. Si interrogano. Si ascoltano. Si liberano, strato dopo strato, fino a quando tornano a parlare. A Palazzo Roverizio, nel cuore della città vecchia, è accaduto esattamente questo. Dove per anni c’erano le aule dell’istituto Almerini, oggi riemerge un patrimonio inatteso di affreschi, decorazioni, scene morali, paesaggi, grottesche e architetture dipinte che il tempo aveva coperto, cancellato o ferito.

I lavori si sono conclusi nelle scorse ore e Riviera24.it ha potuto vedere in anteprima il risultato finale, a pochi giorni dal collaudo ormai imminente. L’intervento rientra nel programma Pnrr-Pinqua per la riqualificazione del centro storico ed è stato curato dall’architetto sanremese Alberto Pulinetti in collaborazione con il collega Matteo Rossi, progettista e direttore dei lavori. L’impresa principale che se n’è occupata è stata la Edilmavi di Torino, mentre alla restaurazione degli antichi affreschi ha lavorato la Restauro srl di Genova, guidata dalla responsabile Monica Mezzana, per un valore complessivo dell’opera intorno a 1,8 milioni di euro.

L’ingresso nelle sale restituisce subito la misura della scoperta. Portali monumentali recuperati, pavimenti alla genovese, volte tornate leggibili, pareti decorate, figure mitologiche, scene bibliche, paesaggi e finte architetture. In alcuni ambienti sono già pronte le aule studio per gli studenti. In un’altra sala campeggiano stampanti 3D e computer di nuova generazione, pensati per i giovani che vorranno sperimentare, progettare e creare dentro un contenitore storico di straordinario pregio. Un forte contrasto tra modernità e antichità.

La storia. «Siamo a Palazzo Roverizio, una costruzione signorile nata nel 1720 per volontà del conte Roverizio», racconta Pulinetti. «È uno dei palazzi storici di Sanremo. All’interno abbiamo trovato pitture murarie molto interessanti che non sapevamo ci fossero, perché erano state tutte scialbate, cioè coperte da intonaco».

La scoperta, però, non è stata soltanto pittorica. È stata prima di tutto architettonica. Il lavoro ha cercato di restituire la logica originaria del piano nobile, ispirato all’archetipo del palazzo genovese e a una cultura architettonica che Pulinetti collega alle esperienze di Galeazzo Alessi. Da uno scalone monumentale si arriva a un grande salone centrale (quello già noto dove si tengono le conferenze, ndr). Da lì non parte un corridoio moderno, ma una sequenza di porte in asse, un’infilata che distribuisce gli ambienti secondo una gerarchia spaziale precisa.

Per ritrovare quella lettura sono state eliminate superfetazioni, frazionamenti e stratificazioni incongrue. «La filosofia del restauro è stata quella di ristabilire la percezione volumetrica, sia dal punto di vista dei percorsi e delle pavimentazioni, sia nella visione globale delle coperture, cioè delle volte», spiega l’architetto. Le volte, non più spezzate da divisioni successive, sono tornate quasi ovunque completamente visibili. Anche nel bagno, per ragioni tecniche, la parte alta è stata lasciata leggibile attraverso una soluzione trasparente.

Poi ci sono gli affreschi. E qui il recupero diventa racconto. In una delle sale più centrali compaiono scene bibliche che Pulinetti interpreta come parte di un programma iconografico preciso. Da un lato Susanna e i vecchioni, con il tema dell’insidia maschile nei confronti di una donna. Dall’altro una scena speculare, quella della moglie di Putifarre che tenta Giuseppe, costretto alla fuga. Su un’altra parete compare la Samaritana al pozzo, anche se la figura di Cristo è stata in parte perduta a causa dell’apertura successiva di una porta.

Sono, nella lettura del progettista, “stanze morali”. Ambienti pensati per rappresentare il committente, esaltarne le virtù, mostrarne il rango e l’autolegittimazione davanti agli ospiti. Ma c’è di più. Pulinetti si spinge a leggere Palazzo Roverizio come uno dei luoghi in cui prende forma una prima volontà di raccontare Sanremo e il suo paesaggio. «C’è una voglia di rappresentarsi e di rappresentare anche il contesto», osserva. Da qui il riferimento al Grand Tour, agli ospiti illustri, alla nascita di una percezione del territorio che passerà poi anche attraverso la letteratura, da Giovanni Ruffini alle suggestioni liguri delle ultime Ultime lettere di Jacopo Ortis scritte da Foscolo a Ventimiglia.

Il tema del paesaggio ritorna in più stanze. In alcuni sfondi, spiega Pulinetti, si riconosce un paesaggio contestualizzato, già rivolto verso il mare. «Illustro il paesaggio attraverso poesia e pittura e quindi ne canto le doti estetiche», sintetizza l’architetto. È la nascita di uno sguardo: Sanremo non soltanto come luogo abitato, ma come immagine da rappresentare, da mostrare, da consegnare agli ospiti.

Il restauro ha dovuto scegliere fino a che punto intervenire. Pulinetti distingue due metodi. Nelle parti decorative, come motivi floreali e grottesche di gusto raffaellesco, si è lavorato con la tecnica della mimesi, ricomponendo le lacune in modo riconoscibile ma sottotono. Nelle parti figurative, invece, non si è voluto ricreare ciò che non c’era più. «Non abbiamo fatto un falso reinterpretando la figura», spiega. Le parti mancanti sono state lasciate leggibili o ricomposte solo dal punto di vista volumetrico.

Il tempo, in queste sale, ha lasciato segni anche brutali. Caminetti inseriti successivamente hanno cancellato porzioni importanti di pittura. Tracce e interventi impiantistici, comprese le predisposizioni per punti luce, hanno attraversato decorazioni e figure. In alcune zone il danno è ormai parte della storia del palazzo. «Dove abbiamo ritrovato una parte totalmente mancante non abbiamo ricostruito nulla», chiarisce Pulinetti.

Tra le stanze più curiose c’è quella ribattezzata della giovinezza, con altalene, bambini e putti. Qui la qualità pittorica appare diversa, più pesante rispetto alla leggerezza delle decorazioni di contorno. È il segno di stratificazioni successive, con paesaggi di gusto tardo romantico, non necessariamente legati al mare ma alla natura idealizzata dell’Ottocento. In una scena emergono perfino tracce di censura: “braghe” aggiunte a coprire parti del corpo ritenute non più accettabili per la morale del tempo.

In altri ambienti compaiono scene militari poi cancellate o inglobate in nuovi apparati decorativi. Il committente, o chi venne dopo di lui, cambia idea, sovrappone, cancella, trasforma. Gli ovali che oggi non ospitano più figure lasciano intuire un progetto iconografico mutato nel tempo. È una stratigrafia del gusto, ma anche del potere: ogni epoca piega il palazzo alla propria rappresentazione.

C’è poi il recupero dei portali neoclassici e di una facciata aggiunta in un secondo momento. Pulinetti collega quel linguaggio alla cultura architettonica arrivata da Genova dopo il 1800 e richiama anche gli elementi strutturali lasciati visibili: catene, tiranti e segni probabilmente legati agli interventi successivi al terremoto ottocentesco. Anche qui il restauro non nasconde la storia tecnica dell’edificio, ma la espone come parte della sua identità.

L’ultima sala raccontata dall’architetto è quella “dell’acqua”. Qui la decorazione costruisce una prospettiva precisa, da leggere da un punto centrale. E qui compare anche il mito di Icaro, con un paesaggio ligure visto dall’alto: mare e cielo, discesa e volo, sguardo verticale sul territorio. Per Pulinetti è un’altra prova della volontà di rappresentare e raccontare il paesaggio.

Ora queste sale cambiano vita. La destinazione immediata resta quella a istruzione: aule studio, spazi per studenti, sale digitali e ambienti di lavoro. Pulinetti lo sottolinea con chiarezza: il bene è vincolato e l’utilizzo futuro non dovrà sconvolgere né toccare l’impianto architettonico recuperato. La funzione potrà evolvere, ma senza tradire gli spazi.

In prospettiva, però, la nuova amministrazione Mager ha deciso di inserire qui anche un Centro studi sulla storia locale. Una scelta che porta in particolare la firma politica dell’assessore al Patrimonio e alla Cultura Enza Dedali e che modifica l’indirizzo originario immaginato per queste sale. In una prima fase, infatti, Palazzo Roverizio avrebbe dovuto ospitare l’Istituto Tethys, realtà di ricerca di alto livello legata allo studio della biodiversità e dei cetacei nel Santuario Pelagos.

Proprio nei giorni scorsi, in maggioranza, si è ragionato su una possibile nuova collocazione per Tethys. L’ipotesi più suggestiva è quella del Living Garden, a Pian di Nave, in fronte mare: una soluzione ancora da approfondire, ma potenzialmente capace di sbloccare non soltanto una sede per l’istituto, ma anche la nascita di un museo dei cetacei in una location più coerente con la missione dell’ente.

Palazzo Roverizio, intanto, si prepara a essere restituito alla città. Non come semplice contenitore riqualificato, ma come un luogo che ha ritrovato la propria voce. Dentro ci sono la storia aristocratica di Sanremo, la cultura del paesaggio, le ferite del tempo, il lavoro dei restauratori e una nuova funzione pubblica rivolta ai giovani. È forse questo il risultato più forte dell’intervento: avere trasformato un cantiere Pnrr in una scoperta identitaria. Una di quelle che, se sapute leggere, non restaurano soltanto un palazzo. Restaurano la memoria di una città.