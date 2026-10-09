Palazzo Nota aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie al museo
Domenica 11 ottobre porte aperte per un pomeriggio ispirato all’immaginario di Rubino
Sanremo. Domenica 11 ottobre il Museo civico di Palazzo Nota partecipa alla “Giornata nazionale delle famiglie al museo”, l’evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per vivere i luoghi della cultura in modo coinvolgente e partecipativo.
Dalle 15 alle 18, Palazzo Nota si trasformerà in uno spazio di scoperta e fantasia, offrendo a bambini e genitori un ricco programma di attività. Al centro del pomeriggio ci sarà il mondo fantastico e giocoso di “La gatta di Re Patta” di Antonio Rubino, affiancato da tanti altri racconti dedicati al mondo dei gatti.
L’appuntamento non si limiterà all’ascolto: i partecipanti saranno coinvolti in laboratori creativi e percorsi di narrazione pensati per stimolare la creatività e avvicinare i più giovani al patrimonio artistico e culturale cittadino in un’atmosfera di festa e condivisione (ingresso libero e gratuito). A partire dalle 16 verrà offerta una merenda in piazza.