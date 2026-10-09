Palazzo Nota aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie al museo

Sanremo . Domenica 11 ottobre il Museo civico di Palazzo Nota partecipa alla “ Giornata nazionale delle famiglie al museo ”, l’evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per vivere i luoghi della cultura in modo coinvolgente e partecipativo.

Dalle 15 alle 18, Palazzo Nota si trasformerà in uno spazio di scoperta e fantasia, offrendo a bambini e genitori un ricco programma di attività. Al centro del pomeriggio ci sarà il mondo fantastico e giocoso di “La gatta di Re Patta” di Antonio Rubino, affiancato da tanti altri racconti dedicati al mondo dei gatti.

L’appuntamento non si limiterà all’ascolto: i partecipanti saranno coinvolti in laboratori creativi e percorsi di narrazione pensati per stimolare la creatività e avvicinare i più giovani al patrimonio artistico e culturale cittadino in un’atmosfera di festa e condivisione (ingresso libero e gratuito). A partire dalle 16 verrà offerta una merenda in piazza.