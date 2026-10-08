Ottobre Rosa, The Mall Sanremo e Lilt insieme per la prevenzione

Sanremo. In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione del tumore al seno, The Mall Sanremo e Lilt Imperia-Sanremo si uniscono per promuovere una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Sabato 24 ottobre, dalle 10,30 alle 19 presso The Mall Sanremo, sarà possibile prenotare gratuitamente un appuntamento di prevenzione con palpazione ed ecografia a cura di un’equipe medica. Gli appuntamenti avranno una durata di circa 20 minuti e saranno rivolti alle donne a partire dai 25 anni, previa iscrizione.

A completare il programma della giornata, alle 16, è previsto un incontro aperto al pubblico dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con la partecipazione del dottor Claudio Battaglia, medico e vicepresidente della Lilt Imperia-Sanremo. Nel corso dell’incontro verranno approfonditi il ruolo dei controlli periodici e l’importanza di individuare tempestivamente eventuali anomalie. Titolo dell’incontro sarà: “Cosa dobbiamo fare per vivere sani”. Il Mese Rosa ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione e i controlli periodici.

Uno stile di vita sano, insieme a una corretta alimentazione, movimento e screening, possono aiutarci a vivere meglio e a prevenire molte malattie. Attraverso questa iniziativa, The Mall Sanremo e Lilt Imperia-Sanremo intendono offrire un momento concreto di confronto e informazione, mettendo a disposizione della comunità un’opportunità di prevenzione gratuita e un’occasione di dibattito sul tema della salute del seno.