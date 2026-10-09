Ottobre Rosa, le iniziative nell’Imperiese

Imperia. Le iniziative di Atsl – Area sociosanitaria locale 1 si inseriscono nella campagna promossa da Azienda Tutela della Salute Liguria e Regione Liguria Prevenzione, informazione e vicinanza alle donne sono al centro delle iniziative organizzate da ATSL – Area sociosanitaria locale 1 nell’ambito di Ottobre Rosa, la campagna promossa dall’Azienda Tutela della Salute Liguria e da Regione Liguria per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Il programma dell’Area 1 coinvolge le Case della Comunità di Ventimiglia, Imperia e Sanremo, la Senologia Breast Unit con incontri informativi, tavole rotonde, colloqui con i professionisti e attività dedicate alla salute femminile nelle diverse fasi della vita.

«Ottobre Rosa è un’occasione importante per ricordare che la prevenzione non si esaurisce in un singolo appuntamento, ma rappresenta un percorso continuo, fatto di informazione corretta, controlli, ascolto e presa in carico – dichiara il dottor Marino Anfosso, Direttore di Ats – Area 1 – Con questo programma vogliamo avvicinare ulteriormente i servizi alle donne, valorizzando il ruolo delle Case della Comunità, dei professionisti e della rete territoriale. Prendersi cura della salute significa anche offrire risposte accessibili, coordinate e vicine ai bisogni delle persone».

Le Case della Comunità al fianco delle donne

Il primo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Comunità di Ventimiglia, in via San Secondo 22, con l’incontro “Scopriamo insieme i servizi per la donna, l’infanzia e le giovani generazioni”. La tavola rotonda vedrà la partecipazione dei professionisti del Consultorio – ostetriche e psicologa –, degli operatori della Neuropsichiatria Infantile, del pediatra di famiglia e dei rappresentanti del Comune di Ventimiglia. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino i servizi dedicati alla donna, all’infanzia e alle giovani generazioni.

Sempre presso la Casa della Comunità di Ventimiglia, giovedì 22 ottobre, dalle 16 alle 18, si terrà l’incontro “Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno”. Alla tavola rotonda parteciperanno i professionisti di Area 1, i medici di famiglia, l’Associazione Donne Medico e LILT Imperia-Sanremo, per approfondire il percorso che accompagna le donne dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura.

Lunedì 26 ottobre, dalle 16 alle 18, sono in programma due appuntamenti nelle Case della Comunità di Imperia e Sanremo, sempre in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Volontariato e Tutela e l’Associazione Donne Medico sez. Sanremo.

A Imperia, in via Acquarone 9, l’iniziativa “La salute della donna comincia dalla prevenzione” offrirà colloqui con le ostetriche e le infermiere pediatriche del Consultorio e informazioni sulla tutela della salute della mamma, anche attraverso la prevenzione dei tumori femminili. Sarà inoltre presente il Centro Screening con un punto informativo presso il quale sarà possibile prenotare mammografie e Pap test.

A Sanremo, in via San Francesco 96, si parlerà di “Tumore al seno: fake news e verità” con il dottor Riccardo Ratti e la dottoressa Serena Ziliani, oncologi di Area 1. Durante il pomeriggio saranno disponibili ostetriche e ginecologi del Consultorio per colloqui e attività di counselling individuale e di gruppo sulla prevenzione dei tumori femminili. Anche in questa sede sarà presente il punto informativo del Centro Screening per la prenotazione di mammografie e Pap test.

Il calendario delle Case della Comunità proseguirà giovedì 29 ottobre, dalle 16 alle 18, a Ventimiglia, con l’incontro “Come gestire allattamento, svezzamento e sviluppo neuromotorio? Una rete che ti sostiene”. Alla tavola rotonda parteciperanno i professionisti del Consultorio e della Neuropsichiatria Infantile insieme ai pediatri di libera scelta, per offrire informazioni e indicazioni utili alle famiglie nelle diverse fasi della crescita del bambino.

La Senologia Breast Unit

Nel corso del mese torna anche “I giovedì con il senologo”, con tre appuntamenti dedicati all’informazione e al confronto:

15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Comunità di Sanremo;

29 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Comunità di Imperia.

Tra le iniziative promosse durante il mese rientra anche “La prevenzione comincia dalla scuola”, un video dedicato all’autoesame del seno che sarà pubblicizzato tramite un segnalibro con QR code per bambini e bambine delle scuole primarie, realizzato in collaborazione con Lilt Imperia-Sanremo e con il Corso di Laurea in Infermieristica. Prosegue inoltre “Il Filo Rosa – L’informazione che accompagna”, il canale WhatsApp informativo della Senologia Breast Unit di Area 1, nato per mettere a disposizione delle donne informazioni e riferimenti utili lungo il percorso di prevenzione e cura.

Infine torna “C’è posta per te” con la visita a Rocchetta Nervina. Ottobre Rosa raggiungerà anche il territorio di Rocchetta Nervina con l’iniziativa “C’è posta per te”. Il 12 ottobre saranno consegnati gli inviti per gli screening oncologici e i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il 27 ottobre sarà invece allestito un punto informativo per fornire indicazioni ai cittadini e raccogliere i kit.