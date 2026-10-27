Ottobre Rosa e Giornata mondiale dell’Ictus, gli appuntamenti di ATSL nel Ponente ligure

Incontri dedicati alla salute delle donne e delle famiglie nelle Case della Comunità di Imperia e Ventimiglia. Attivo anche un filo diretto telefonico con il neurologo

Imperia. Proseguono gli appuntamenti di ATSL – Area 1 dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute nel Ponente ligure. Le prossime iniziative, organizzate nell’ambito di Ottobre Rosa, coinvolgeranno le Case della Comunità di Imperia e Ventimiglia, con incontri rivolti alle donne e alle famiglie. In programma anche un servizio di consulenza telefonica in occasione della Giornata mondiale dell’Ictus.

Giovedì 29 ottobre, dalle 16 alle 18, alla Casa della Comunità di Ventimiglia, in via San Secondo 22, si terrà l’incontro «Come gestire allattamento, svezzamento e sviluppo neuromotorio? Una rete che ti sostiene».

Alla tavola rotonda parteciperanno, per il Consultorio, le ostetriche Fabiana Maccario e Marina Santoro e l’ostetrico Umberto Surace; per la Neuropsichiatria Infantile, Aurora Obetto, Fabio Mangolini, Marta Bertoni ed Elisabetta Zadro; per la pediatria di libera scelta, Moira Gianninoto, Alessandra Guida, Lucia Marasini, Mirella Nigro, Roberta Tiberi e Rosella Trucchi. L’iniziativa offrirà informazioni e indicazioni utili ai genitori nelle diverse fasi della crescita del bambino.

Nello stesso pomeriggio, dalle 16 alle 18, la Casa della Comunità di Imperia, in via Acquarone 9, ospiterà «I giovedì con il senologo», appuntamento promosso dalla Senologia Breast Unit di Area 1 con il dottor Luca Rubino e la coordinatrice Luana Di Costanzo. Sarà possibile partecipare a un confronto di gruppo e porre domande anche in forma riservata.

Le iniziative rientrano nel programma di Ottobre Rosa promosso da ATSL – Azienda Tutela della Salute Liguria e Regione Liguria. «Ottobre Rosa è un’occasione importante per ricordare che la prevenzione è un percorso continuo, fatto di informazione corretta, controlli, ascolto e presa in carico. Con gli ultimi appuntamenti in programma per questo mese vogliamo avvicinare ulteriormente i servizi alle donne, valorizzando il ruolo delle Case della Comunità, dei professionisti e della rete territoriale», dichiara Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1.

In occasione della Giornata mondiale dell’Ictus, venerdì 30 ottobre, dalle 14 alle 16, sarà attivato un filo diretto telefonico con il neurologo, rivolto in particolare ai familiari di persone colpite dalla patologia. Per ricevere informazioni e consulenze sarà possibile chiamare il numero 0184 534799.