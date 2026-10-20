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Ottobre Rosa: a Ventimiglia incontro su prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno
in programma giovedì 22 ottobre, dalle 16 alle 18, alla Casa della Comunità
Ventimiglia. Giovedì 22 ottobre, dalle 16 alle 18, la Casa della Comunità di Ventimiglia, in via San Secondo 22, ospiterà la tavola rotonda “Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura in rete”, nell’ambito del ciclo “I giovedì con il senologo”. L’incontro offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere più da vicino i percorsi dedicati alla salute del seno e di confrontarsi con i professionisti e le associazioni del territorio. Uno spazio per fare domande, chiarire dubbi e ricevere informazioni sui servizi e sui riferimenti a cui rivolgersi.
«Questo incontro è un’occasione per riunire in un’iniziativa comune i professionisti sanitari, anche attraverso le loro società scientifiche, e il mondo del volontariato – spiega la dottoressa Paola Camia, Direttore del Distretto sociosanitario di Ventimiglia, che ha promosso l’appuntamento – Vogliamo offrire informazioni chiare e accessibili su una patologia di grande rilevanza epidemiologica come il tumore al seno, aiutando le persone a comprendere meglio le opportunità di prevenzione e i percorsi di diagnosi e cura. Allo stesso tempo, desideriamo avviare con i cittadini che parteciperanno un percorso di dialogo e partecipazione: ascoltare domande, bisogni e proposte può aiutarci a migliorare la fruizione dei servizi e a renderli più vicini alle esigenze delle persone».
Alla tavola rotonda interverranno la dottoressa Valentina Pizzo e la dottoressa Ivana Ferrari del Centro Screening, la dottoressa Stefania Russo della Radiologia di Sanremo, il dottor Luca Rubino, senologo della Breast Unit, e la dottoressa Valeria Trucchi, medico di famiglia. Parteciperanno inoltre la dottoressa Elisabetta Barletta e la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara dell’Associazione Donne Medico, insieme a Costanza Pireri di LILT Imperia-Sanremo.
«Vogliamo che le donne possano trovare nelle Case della Comunità un luogo vicino e riconoscibile, dove ricevere informazioni chiare, essere ascoltate e orientarsi tra i servizi – dichiara il dottor Marino Anfosso, Direttore dell’Area sociosanitaria locale 1 di ATS Liguria – La collaborazione tra professionisti sanitari, medicina del territorio e associazioni è fondamentale per accompagnare le persone dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura. Incontri come questo rendono concreta la vocazione delle Case della Comunità: essere un punto di riferimento per la salute, aperto al confronto con i cittadini».
Ricordiamo che la Casa della Comunità di Ventimiglia è ora raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria: il nuovo camminamento pedonale, realizzato a cura dell’Amministrazione comunale, permette di arrivare alla struttura passando dal binario 1.
L’appuntamento si inserisce nella rassegna di Ottobre Rosa promossa da ATS Liguria e Regione Liguria, che vede le Case della Comunità di Area 1 ospitare incontri dedicati alla prevenzione, all’ascolto e alla salute delle donne nelle diverse fasi della vita. Il programma delle iniziative e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.asl1.liguria.it.