Otto arresti, cinque rimpatri e riammissioni: stretta della Polizia di frontiera a Ventimiglia

Ventimiglia. Otto arresti, tra cui un passeur francese e due persone ricercate da anni; cinque rimpatri; dodici stranieri irregolari ri-affidati alla polizia francese e 1.181 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia dal 27 settembre al 1° ottobre lungo la fascia di confine con la Francia.

Un dispositivo imponente, con 91 pattuglie e 229 operatori impegnati h24, ha interessato non solo i valichi di Ponte San Ludovico, Ponte San Luigi, Fanghetto e Olivetta San Michele, ma anche il valico autostradale, la stazione ferroviaria e il porto cittadino. Complessivamente sono stati effettuati 69 posti di controllo e verificati 243 veicoli.

L’operazione è stata predisposta per contrastare l’immigrazione irregolare, controllare i transiti transfrontalieri, prevenire i reati di carattere transnazionale e intercettare persone ricercate. Un’attività condotta anche attraverso la collaborazione con la polizia francese.

Ed è proprio nell’ambito della cooperazione italo-francese che è arrivato uno degli arresti più significativi. La Squadra Mista composta dagli agenti della Polizia di Frontiera di Ventimiglia e Mentone ha arrestato un cittadino francese accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il passeur sarebbe stato fermato mentre favoriva l’ingresso irregolare in Francia di stranieri privi di documenti.

Tra gli arrestati c’è anche un italiano ricercato dalla Procura generale di Napoli, che deve scontare tre anni di reclusione per associazione per delinquere e furto aggravato.

Un altro intervento ha portato all’arresto di uno straniero ricercato dalla Procura di Varese e latitante dal 2021. L’uomo deve scontare una pena di due anni e sette mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Sanremo.

Durante i controlli è stato inoltre fermato, a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Spagna, uno straniero irregolare già espulso dall’Italia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, era rientrato nel territorio nazionale senza l’autorizzazione del ministro dell’Interno.

Sul fronte dei provvedimenti amministrativi, cinque persone sono state segnalate all’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, che ha proceduto con il rimpatrio, mentre altri 12 stranieri irregolari sono stati affidati alle autorità francesi.

I controlli hanno riguardato anche i treni internazionali e lo scalo marittimo, con verifiche su documenti, visti Schengen, imbarcazioni ed equipaggi. Nel corso dell’attività è stato utilizzato anche il nuovo sistema europeo EES (Entry/Exit System), destinato a registrare e monitorare gli ingressi e le uscite dei cittadini di Paesi terzi nello spazio Schengen.