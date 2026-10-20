Osterie d’Italia 2027: presentata la nuova guida

La nuova edizione della guida Slow Food Editore arriva in libreria il 21 ottobre con 1.952 locali recensiti in tutta Italia. Dalla Liguria al resto della penisola, un viaggio tra osterie, prodotti locali e tradizioni gastronomiche, per scoprire il Paese attraverso la sua cucina quotidiana.

Sono dodici le osterie liguri che si distinguono nell’edizione 2027 di Osterie d’Italia, la guida di Slow Food Editore che da oltre trent’anni racconta i luoghi in cui la cucina territoriale, la qualità degli ingredienti e l’accoglienza continuano a essere elementi centrali dell’esperienza a tavola. Da Albenga a Rapallo, passando per l’entroterra imperiese, la Val Bormida e le colline del Levante, le insegne selezionate restituiscono un’immagine gastronomica della Liguria che va oltre le località più conosciute e invita a esplorare territori, tradizioni e cucine differenti. L’edizione 2027 sarà disponibile in libreria dal 21 ottobre e raccoglie complessivamente 1.952 locali, tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti. Di questi, 335 hanno ottenuto la Chiocciola, il riconoscimento assegnato agli indirizzi che interpretano al meglio i valori di Slow Food attraverso la cucina, l’ambiente e l’accoglienza.

Le 12 Chiocciole della Liguria

La selezione ligure attraversa la regione da Ponente a Levante, includendo località costiere e piccoli centri dell’entroterra. Un itinerario che può diventare anche uno spunto per organizzare un viaggio gastronomico, alternando visite ai borghi, paesaggi rurali e soste a tavola.

Ecco i dodici locali liguri segnalati con la Chiocciola nella selezione fornita:

OrtOsteria Renè – Albenga (SV)

– Albenga (SV) Cian de Bià – Badalucco (IM)

– Badalucco (IM) Mse Tutta – Calizzano (SV)

– Calizzano (SV) Caccia C’a Bugge – Campo Ligure (GE)

– Campo Ligure (GE) A Viassa – Dolceacqua (IM)

– Dolceacqua (IM) Dalla Padella alla Brace – Imperia

– Imperia Raieü – Lavagna (GE)

– Lavagna (GE) Ligagin – Lumarzo (GE)

– Lumarzo (GE) Da Fiorella – Luni (SP)

– Luni (SP) Baccicin du Caru – Mele (GE)

– Mele (GE) La Brinca – Ne (GE)

– Ne (GE) U Giancu – Rapallo (GE)

La presenza di indirizzi distribuiti in diverse aree della regione restituisce il valore di una cucina legata ai luoghi e alle comunità. Per chi viaggia alla ricerca di sapori autentici, la guida può diventare una traccia da seguire per scoprire realtà che meritano una sosta anche al di fuori dei circuiti turistici più battuti.

Una guida che racconta l’Italia attraverso le osterie

La nuova edizione di Osterie d’Italia è stata presentata a Torino, nella Sala Fucine delle OGR, con Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore e responsabile editoriale della guida, e Fulvio Marino, mugnaio, panificatore e autore. Il volume arriva alla sua trentasettesima edizione, mantenendo i principi che ne hanno accompagnato la nascita: cucina locale nel proprio contesto, ingredienti di qualità e legati al territorio, prezzi accessibili e accoglienza. Sono criteri che non definiscono soltanto un modello di ristorazione, ma un modo di intendere il rapporto tra cibo, comunità e cultura. La guida nacque nel 1990 dall’intuizione di Carlo Petrini e di un gruppo di collaboratori, in un periodo in cui molte osterie tradizionali stavano scomparendo. Da allora ha seguito i cambiamenti della ristorazione italiana senza rinunciare alla ricerca di luoghi capaci di mantenere un legame riconoscibile con il territorio. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Carlo Petrini, per la prima volta assente all’appuntamento. Piero Alciati, ristoratore e suo amico fin dagli anni Settanta, ne ha richiamato il rapporto con gli osti e la passione per queste realtà. Un legame che continua a rappresentare una parte importante dell’identità della guida.

Il “sussidiario del mangiarbere”

La novità non riguarda soltanto il numero dei locali. L’edizione 2027 propone una diversa organizzazione dei 175 Locali Quotidiani, tra pastifici, gastronomie ed enoteche con cucina, che per la prima volta trovano spazio nelle rispettive sezioni regionali anziché essere raccolti in fondo al volume. Restano anche gli approfondimenti dedicati alle forme di ristorazione tipiche delle diverse aree italiane: dai bacari veneziani ai buffet triestini, dalle malghe trentine ai fornelli pugliesi e ai trippai fiorentini. La guida viene presentata da Slow Food come uno strumento educativo, un vero e proprio sussidiario del mangiarbere all’italiana. Attraverso gli indirizzi selezionati, il lettore può avvicinarsi alla geografia del Paese, alla storia delle sue comunità, all’agricoltura, all’economia e alle trasformazioni sociali che hanno influenzato le abitudini alimentari. Come ha spiegato Carlo Bogliotti durante la presentazione, le osterie sono luoghi in cui si vive, si lavora, si mangia e si beve insieme. Spazi quotidiani nei quali la cucina diventa anche occasione di incontro e conoscenza, in un contesto sempre più influenzato dalla comunicazione digitale e dalla ricerca di esperienze autentiche.

I numeri di Osterie d’Italia 2027

I dati della nuova edizione restituiscono la dimensione del lavoro svolto dalla rete di collaboratori di Slow Food, impegnata nella ricerca e nella valutazione dei locali in tutta Italia.

1.952 locali recensiti.

locali recensiti. 335 locali premiati con la Chiocciola.

locali premiati con la Chiocciola. 175 Locali Quotidiani.

Locali Quotidiani. 228 locali premiati con il riconoscimento Bere Bene, dedicato alla selezione di bevande.

locali premiati con il riconoscimento Bere Bene, dedicato alla selezione di bevande. 627 locali premiati con la Bottiglia, per la qualità della selezione dei vini.

locali premiati con la Bottiglia, per la qualità della selezione dei vini. Oltre 250 collaboratori coinvolti nella ricerca sul territorio.

Il Piemonte guida la classifica regionale per numero di locali recensiti, con 169 indirizzi, seguito dalla Toscana con 158 e dalla Campania con 155. Per quanto riguarda le Chiocciole, la Campania è in testa con 34 riconoscimenti; seguono il Piemonte con 31, mentre Emilia-Romagna, Toscana e Puglia ne contano 26 ciascuna. Sono numeri che mostrano la diffusione di una ristorazione capace di valorizzare prodotti e ricette locali, con proposte diverse per storia, dimensioni e identità.

Ritrovare un piatto, scegliere una destinazione

Tra le novità dell’edizione 2027 c’è anche il ritorno di “Ho voglia di… Lo trovo a…”, un indice dei piatti e dei luoghi in cui assaggiarli, già presente nella prima edizione del 1990 e legato all’intuizione di Folco Portinari. L’indice permette di partire da una preparazione per individuare i luoghi in cui cercarla: dall’abbacchio alla zuppa valpellinentze, passando per il fritto misto, il coniglio nelle sue diverse interpretazioni e la brovada. Un modo semplice per trasformare la lettura in un itinerario, scegliendo una destinazione anche a partire da un piatto della tradizione. Per chi ama viaggiare seguendo il cibo, è forse questa una delle funzioni più interessanti della guida: non soltanto suggerire dove mangiare, ma offrire una chiave per comprendere il territorio attraverso le sue ricette e le persone che continuano a prepararle.

Il futuro delle osterie passa anche dal lavoro

La presentazione torinese ha affrontato anche le difficoltà che attraversano il settore della ristorazione. La presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, ha richiamato l’attenzione sull’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, sulle condizioni di lavoro e sulla necessità di rendere il mestiere della ristorazione più sostenibile e qualificato, soprattutto per le nuove generazioni. Le osterie sono infatti luoghi di cultura e convivialità, ma anche imprese che devono affrontare cambiamenti economici e sociali. La tutela della qualità gastronomica passa anche dalla possibilità di garantire condizioni di lavoro adeguate a chi produce, cucina e serve. La guida conserva così una doppia funzione: orientare chi cerca un’esperienza gastronomica legata al territorio e richiamare l’attenzione sulle persone e sulle condizioni che permettono a questo patrimonio di continuare a esistere. Per la Liguria, le dodici Chiocciole rappresentano altrettante occasioni per partire alla scoperta della regione attraverso la tavola. Per il resto d’Italia, Osterie d’Italia 2027 offre una mappa di luoghi diversi, accomunati dall’idea che la cucina sia parte integrante della cultura di un territorio.

La guida sarà disponibile dal 21 ottobre nelle librerie e sullo store online di Slow Food Editore al prezzo di 24,90 euro.

L’app Osterie d’Italia sarà aggiornata con i nuovi contenuti il 3 novembre, nelle versioni italiana e inglese.