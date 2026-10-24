“Osterie d’Italia 2027”, assegnate tre Chiocciole all’Imperiese

Nel dettaglio, in provincia di Savona sono state premiate OrtOsteria Renè ad Albenga e Mse Tutta a Calizzano; nell’Imperiese Cian de Bià a Badalucco, A Viassa a Dolceacqua e Dalla Padella alla Brace a Imperia . Sei le Chiocciole nella Città Metropolitana di Genova: Caccia C’a Bugge a Campo Ligure, Raieü a Lavagna, Ligagin a Lumarzo, Baccicin du Caru a Mele, La Brinca a Ne e U Giancu a Rapallo. Per la provincia della Spezia figura Da Fiorella a Luni.

«Il passaggio dalle nove Chiocciole dell’edizione precedente alle dodici di quest’anno è un risultato particolarmente significativo – affermano gli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi e allo Sviluppo economico Alessio Piana – È un riconoscimento alla qualità del lavoro degli operatori e alla capacità delle nostre realtà di custodire tradizioni e identità trasformandole in valore per i territori. L’enogastronomia sostiene le economie locali e, allo stesso tempo, rende più ricca e riconoscibile l’offerta turistica della Liguria. Esperienze di questo tipo possono diventare una vera motivazione di viaggio durante tutto l’anno, accompagnando i visitatori dalla costa all’entroterra e facendo conoscere luoghi, produzioni e comunità che rappresentano una parte fondamentale della nostra cultura».