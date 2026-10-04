Ospedaletti, si schianta contro il muro e poi centra un’auto: ferito motociclista

Ospedaletti. E’ di un uomo di circa 30 anni ferito, in modo serio, il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggioall’altezza del Residence du Parc, al civico 30 di via Aurelia Ponente, a Ospedaletti.

Il giovane stava percorrendo l’Aurelia in sella ad una moto di grossa cilindrata, sembrerebbe a velocità sostenuta (oltre i cento chilometri orari) in direzione Bordighera, quando si è schiantato contro il muro di contenimento della strada. A seguito dell’impatto, il motociclista è carambolato per circa 22 metri, finendo contro l’auto che stava sopraggiungendo nell’opposta direzione.

Illeso, ma sotto choc, il conducente della vettura, una Mercedes: «L’ho visto arrivarmi addosso», ha dichiarato. Uno schianto violento, con il centauro scivolato sotto l’auto tanto da rompere il radiatore con i piedi. La moto, invece, è rimbalzata nuovamente contro il muro. Secondo le prime informazioni, il 30enne avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura di un piede.

Sul posto intervenuta un’ambulanza di Matuzia Emergenza, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, il traffico è regolato a senso unico alternato.