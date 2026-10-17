Ospedaletti, gli alunni delle elementari alla scoperta della protezione civile

Ospedaletti. I bambini delle scuole elementari di Ospedaletti hanno incontrato i volontari della protezione civile per conoscere da vicino il loro lavoro e imparare come affrontare le situazioni di emergenza. L’iniziativa, organizzata venerdì 16 ottobre nell’ambito della settimana nazionale dedicata al settore, ha coinvolto gli alunni in un pomeriggio all’insegna della sicurezza, della partecipazione e della solidarietà.

La sede dell’associazione ha aperto le porte ai piccoli visitatori, offrendo loro l’opportunità di osservare le attrezzature impiegate negli interventi di soccorso e scoprire le diverse attività svolte dagli operatori sul territorio.

Dalla lotta agli incendi boschivi alla gestione delle alluvioni, passando per la ricerca delle persone disperse, gli interventi in caso di terremoti e crolli, il controllo delle aree a rischio e l’assistenza durante le manifestazioni pubbliche: i volontari hanno illustrato ai bambini i principali ambiti nei quali sono chiamati a operare.