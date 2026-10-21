Ospedaletti, cantieri al via e grandi opere verso la svolta. Cimiotti annuncia: «A fine mandato non mi ricandiderò»

Il sindaco fa il punto sui lavori in partenza, sulla comunità energetica e sul porto di Baia Verde, che dovrà passare dalla Via ministeriale. Poi apre ufficialmente la corsa alla successione: «Quando finirò avrò 77 anni, è giusto che avanzino i giovani»

Ospedaletti. Un mutuo da 700mila euro per affrontare una volta per tutte l’emergenza degli asfalti, una lunga serie di cantieri destinati a partire o entrare nella fase decisiva e, alla fine, l’annuncio politico più importante: Daniele Cimiotti non si ricandiderà alla guida di Ospedaletti quando terminerà il suo secondo mandato.

Il sindaco ha tracciato un quadro dei principali interventi che attendono la cittadina nei prossimi mesi, partendo da quello diventato ormai più urgente: le condizioni delle strade. «A causa dei notevoli problemi creati sia dagli acquedotti colabrodo sia dalla fibra, che ha letteralmente distrutto il nostro paese e ha impedito anche lo svolgimento dell’ultima rievocazione storica, stiamo predisponendo un mutuo da 700mila euro che ci permetterà di intervenire in maniera massiccia sul tema degli asfalti», ha spiegato Cimiotti. «La situazione è grave e bisogna metterla a posto immediatamente».

Il Comune ha già convocato un tavolo con Rivieracqua, Anas e gli operatori impegnati nella posa della fibra ottica, nel tentativo di coordinare gli interventi e soprattutto evitare che nuovi scavi vanifichino le future asfaltature. «Abbiamo già avuto un incontro per metterci d’accordo e arrivare a risolvere i problemi nella maniera migliore possibile», ha aggiunto il primo cittadino. Il finanziamento da 700mila euro non sarà tuttavia destinato integralmente alle strade. Come precisato dall’assessore Manuel Spinelli, si tratta di risorse che entreranno nelle disponibilità del Comune e che potranno essere utilizzate anche per altri interventi inseriti nella programmazione dell’ente.

La questione degli asfalti è diventata particolarmente delicata dopo l’annullamento della Rievocazione storica motociclistica. Le condizioni del circuito cittadino, compromesse da scavi, ripristini e ripetute rotture dell’acquedotto, hanno reso impossibile garantire gli standard di sicurezza richiesti per far circolare motociclette storiche di grande valore. Un problema sul quale l’amministrazione aveva già annunciato l’intenzione di chiamare alle proprie responsabilità le imprese coinvolte nei diversi lavori.

Accanto alle strade si prepara una stagione particolarmente intensa anche sul patrimonio comunale. Procedono da tempo i lavori nei locali di via Matteotti, sotto il bar Alexandra, dove troveranno spazio la nuova biblioteca comunale, la sede della Polizia locale e un centro prelievi. Il trasferimento consentirà di liberare l’ex Piccadilly, oggi occupato proprio dalla biblioteca e dal comando della Municipale, aprendo una nuova fase nella valorizzazione dell’immobile.

Negli anni il Comune aveva portato avanti trattative per una possibile permuta con il fondo proprietario di Villa Sultana, storico edificio che ospitò il primo Casinò d’Italia, ma il confronto non ha prodotto risultati. «Il fondo non è stato in grado di arrivare a una proposta concreta», ha spiegato Cimiotti. «Nel frattempo sono successe diverse cose. Abbiamo approvato una rigenerazione urbana del Piccadilly che ha valorizzato enormemente l’edificio: da una stima iniziale di circa 2,5 milioni di euro, il valore è quasi triplicato, perché oggi è possibile sviluppare molti più metri cubi».

La strategia dell’amministrazione è quindi cambiata. «Quando sarà pronto il nuovo centro sotto l’Alexandra, metteremo in vendita il Piccadilly e investiremo i ricavi nel paese». Anche Villa Sultana potrebbe nel frattempo cambiare proprietario: secondo quanto riferito dal sindaco, sarebbero infatti presenti almeno due concrete proposte di acquisto tra soggetti privati. Un altro intervento riguarderà il parcheggio di Pian d’Aschè, dove la recinzione, ormai fortemente deteriorata, sarà completamente rifatta. La spesa prevista è di circa 60mila euro.

Proseguirà anche la riqualificazione della pista ciclabile nel tratto compreso tra l’ex stazione e la Bussola. Tra le lavorazioni ancora necessarie figura la sostituzione di alcune griglie danneggiate dal passaggio dei mezzi pesanti utilizzati durante una manifestazione. Capitolo importante anche per il Petit Royal di corso Regina Margherita, albergo di proprietà comunale destinato a un intervento di riqualificazione che potrebbe raggiungere i 900mila euro.

L’iter ha subito rallentamenti per il confronto con la Soprintendenza. «È successo qualcosa di strano», ha spiegato Cimiotti, riferendosi alle discussioni sulla tipologia degli interventi ammessi, sulla tinteggiatura dell’edificio e sulla sostituzione degli infissi. Il confronto si sarebbe però finalmente concluso con un accordo. «Adesso potremo procedere», ha annunciato il sindaco. L’obiettivo è portare la struttura a uno standard alberghiero superiore, fino a farne «un quattro stelle o un tre stelle plus».

Tra gli interventi annunciati rientra inoltre un investimento Pnrr dal valore di circa 300mila euro, che comprenderà 5 nuove isole ecologiche e nuove dotazioni per il decoro urbano, tra cui una trentina di nuovi gettacarte. L’amministrazione punta poi a cambiare passo sulla manutenzione del verde pubblico, uno dei temi maggiormente segnalati negli ultimi anni da residenti e opposizioni. Il nuovo affidamento ha una durata triennale e comporterà un investimento più consistente nella prima annualità.

«È un grosso lavoro», ha sottolineato Cimiotti. «Parliamo di circa 150mila euro quest’anno e 50mila euro per ciascuno dei due anni successivi. Ci aspettiamo una riqualificazione del verde pubblico consona al nostro paese». Sul tavolo resta naturalmente la partita più grande: il nuovo porto turistico di Baia Verde. Il progetto al quale il consiglio comunale ha riconosciuto il pubblico interesse nel marzo scorso dovrà affrontare un passaggio ulteriore rispetto a quelli inizialmente considerati.

Cimiotti ha annunciato infatti che sarà necessario sottoporre l’intervento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, dal momento che la diga foranea prevista dal progetto e in larga parte già realizzata supera i 400 metri di lunghezza. Si aggiunge quindi un nuovo livello autorizzativo nel già complesso percorso verso la realizzazione dell’opera da circa 147 milioni di euro che l’amministrazione considera decisiva per chiudere la lunghissima vicenda dell’incompiuta di Baia Verde.

Il sindaco ha poi dedicato la parte finale del suo intervento alla comunità energetica Cernova, progetto avviato durante la precedente giunta grazie anche all’impulso dell’allora assessore Fabiano Boeri. «È un progetto di cui siamo molto orgogliosi. Siamo i primi ad avere una comunità energetica pubblica funzionante», ha rivendicato Cimiotti. Attualmente la comunità conta una ventina di soci e circa il 65 per cento degli impianti programmati sarebbe in fase di definizione. L’obiettivo è arrivare entro la fine dell’anno a circa 1,3 megawatt di potenza complessiva, per avvicinarsi ai 3 megawatt entro il 2027.

Il Comune ha già iniziato a sperimentare direttamente i vantaggi dell’autoproduzione energetica attraverso il nuovo impianto fotovoltaico installato sulla scuola, dalla potenza di 50 kW. Secondo i dati riferiti dall’amministrazione, l’impianto riesce a coprire fino all’80 per cento del fabbisogno energetico dell’edificio. «Rispetto a prima risparmiamo molto sull’elettricità e sul gasolio», ha spiegato il sindaco, quantificando il beneficio netto per le casse comunali in circa 3mila euro all’anno.

Ma è stato proprio al termine di questa lunga ricognizione su cantieri e progetti che Cimiotti ha pronunciato le parole destinate ad avere il peso politico maggiore. «Una volta messi in moto i cantieri più importanti, cosa che effettivamente abbiamo fatto, penso che i giovani debbano avanzare. Ho 74 anni, quando avrò terminato il mio mandato ne avrò 77. Non ho intenzione di ricandidarmi per un terzo mandato».

Una decisione che il sindaco lega anche alla propria situazione familiare. «Ho una moglie che ha bisogno della mia vicinanza. In questi sette anni abbiamo fatto cose straordinarie e sono molto soddisfatto di quanto siamo riusciti a realizzare, grazie anche a un’ottima macchina comunale e a un ottimo Ufficio tecnico. Voglio anche ringraziare Regione Liguria per il supporto dato ai nostri progetti». Nessuna investitura, almeno per ora. «È presto per dire chi potrà portare avanti il progetto di Rilancio e Sviluppo», ha tagliato corto Cimiotti.

Ma l’annuncio cambia inevitabilmente lo scenario politico cittadino. Mancano ancora circa due anni e mezzo alla conclusione del secondo mandato, eppure la corsa alla successione è ufficialmente aperta. Il gruppo civico che governa Ospedaletti dal 2019 dovrà trovare per la prima volta un candidato diverso da Cimiotti, capace di raccogliere l’eredità del sindaco e, soprattutto, di portare avanti una serie di interventi che proprio in questa fase stanno entrando nel vivo.